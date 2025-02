Un episodio di violenza che ha scosso la comunità milanese e i turisti.

Un attimo di paura per una giovane turista

Milano, una città conosciuta per la sua vivacità e il suo fascino, è stata teatro di un episodio di violenza che ha lasciato sgomenti residenti e turisti. Domenica 9 febbraio, all’alba, una ragazza finlandese di 19 anni è stata aggredita mentre attendeva un taxi insieme a un’amica. L’episodio è avvenuto in via Valtellina, nei pressi della discoteca Alcatraz, un luogo frequentato da molti giovani durante il fine settimana.

La dinamica dell’aggressione

Le due ragazze, in visita a Milano per un weekend di svago, si trovavano in attesa del taxi quando un uomo si è avvicinato a loro. Nonostante le ragazze non comprendessero la lingua dell’aggressore, hanno cercato di allontanarsi. Tuttavia, l’uomo, un cuoco nepalese di 44 anni, ha agito in modo repentino, molestando la giovane turista. La ragazza, spaventata ma determinata, è riuscita a divincolarsi e a urlare, attirando l’attenzione di passanti e forze dell’ordine.

Intervento delle forze dell’ordine

Fortunatamente, la presenza di due agenti di polizia locale in pattuglia ha fatto la differenza. Le giovani hanno chiesto aiuto e, grazie alla descrizione fornita, gli agenti sono riusciti a rintracciare l’aggressore poco distante dal luogo dell’incidente. Dopo aver effettuato le necessarie verifiche, il nepalese è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale e trasferito al carcere di San Vittore, in attesa dell’udienza di convalida. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza in città e sull’importanza di garantire un ambiente sicuro per tutti, specialmente per i turisti.