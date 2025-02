Un gruppo anonimo sfrutta il nome del ministro per truffare personaggi famosi e aziende.

Un’operazione criminale ben orchestrata

Negli ultimi giorni, un caso di truffa ha scosso il panorama italiano, coinvolgendo nomi noti e un gruppo di criminali che ha sfruttato l’identità del ministro della Difesa, Guido Crosetto. La denuncia, presentata da diversi imprenditori e celebrità, ha rivelato un’operazione ben pianificata, in cui i truffatori hanno contattato figure di spicco come Giorgio Armani e Patrizio Bertelli, fingendosi membri dello staff del ministro. Le vittime sono state avvicinate con richieste di fondi per presunti progetti legati alla sicurezza nazionale, utilizzando numeri di telefono clonati e creando un clima di urgenza.

Le modalità della truffa

I criminali hanno adottato una strategia astuta, presentandosi come funzionari governativi e chiedendo trasferimenti di denaro su conti esteri. Ogni richiesta era accompagnata da un codice IBAN, rendendo il processo apparentemente legittimo. Tuttavia, la verità è che si trattava di una truffa ben orchestrata, che ha già portato a perdite significative per le vittime. Il procuratore capo Marcello Viola e il pubblico ministero Giovanni Tarzia stanno attualmente indagando per bloccare i bonifici e recuperare i fondi trasferiti.

La risposta delle autorità

La Banca d’Italia ha emesso un avviso di allerta, segnalando che simili tentativi di truffa stanno aumentando. Le autorità raccomandano di non rispondere a richieste sospette e di denunciare immediatamente qualsiasi attività illecita. È fondamentale che le persone siano vigili e informate riguardo a queste truffe, specialmente quando coinvolgono nomi di alto profilo. La cooperazione internazionale è stata attivata per cercare di bloccare i fondi e garantire che i responsabili siano perseguiti.