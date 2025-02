Cristian Mauro e Paolo Bellazzi, dispersi da sabato, sono stati rinvenuti nel canalone Caimi.

La scoperta tragica

Nel pomeriggio di oggi, i corpi senza vita di Cristian Mauro e Paolo Bellazzi sono stati rinvenuti nell’area della Grignetta, dove erano stati segnalati i loro cellulari. I due escursionisti, entrambi di 49 anni, erano scomparsi sabato durante un’escursione. Il ritrovamento è avvenuto a metà del canalone Caimi, una zona in cui si erano concentrate le ricerche nelle ultime ore.

Le operazioni di ricerca

Le operazioni di ricerca sono state complesse e hanno coinvolto diverse squadre del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco. Grazie all’ausilio di un elicottero dotato di un sistema ‘Recco’, i soccorritori sono riusciti a localizzare i corpi, che erano stati coperti dalle difficili condizioni meteo. Tuttavia, il maltempo ha impedito un recupero immediato, costringendo i soccorritori a sospendere le operazioni di atterraggio in sicurezza.

La passione per la montagna

Cristian e Paolo, residenti rispettivamente a Vimercate e Cambiago, condividevano non solo un lavoro come operai, ma anche una profonda passione per la montagna. La loro scomparsa ha colpito profondamente le comunità locali, che si sono unite nel cordoglio per la perdita di due uomini amati e rispettati. Le ricerche, iniziate sabato pomeriggio, erano state interrotte domenica sera a causa delle avverse condizioni meteorologiche, ma sono riprese all’alba di lunedì con l’impiego di droni e tecnologie avanzate per il rilevamento termico.