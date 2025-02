Il dramma di un giovane studente che ha perso la vita durante un allenamento scolastico.

Un evento tragico che ha scosso la comunità

Un tragico evento ha colpito la comunità di Cremona, dove un ragazzo di soli 14 anni, Luca Barba, è morto improvvisamente durante un allenamento di educazione fisica. L’incidente è avvenuto nella palestra della scuola Janello Torriani, dove Luca si trovava con i suoi compagni. La chiamata ai soccorsi è stata effettuata intorno alle 9.30 di lunedì 10 febbraio, ma purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non c’era più nulla da fare.

Il dramma davanti agli occhi dei compagni

La scena è stata straziante: Luca si è accasciato a terra, lasciando i suoi compagni di classe in uno stato di shock e incredulità. Un professore, accortosi della situazione, ha immediatamente iniziato le manovre di rianimazione utilizzando un defibrillatore semiautomatico, ma il tempo era contro di loro. La notizia della sua morte ha colpito non solo i compagni, ma anche l’intera comunità scolastica, che si è stretta attorno alla famiglia del ragazzo.

Il supporto psicologico per la comunità scolastica

La dirigente scolastica, Simona Piperno, ha espresso il suo profondo dolore per la perdita di un giovane studente, sottolineando l’importanza di fornire supporto psicologico ai compagni di Luca. Dopo l’accaduto, un docente di religione e una psicologa sono intervenuti per aiutare gli studenti a elaborare il trauma. La madre di Luca, colpita da un forte stato di shock, è stata ricoverata in ospedale, mentre la comunità si unisce nel lutto per la prematura scomparsa di un ragazzo che amava il calcio e che aveva un futuro luminoso davanti a sé.