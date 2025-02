Il noto dj e direttore di Virgin Radio si è tolto la vita, lasciando un vuoto incolmabile.

Un gesto inaspettato che ha scosso il mondo della musica

Il , Milano ha vissuto una giornata di profondo dolore con la notizia della morte di Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio. Il dj, noto per la sua carriera brillante e il suo carisma, si sarebbe gettato dalla finestra del suo ufficio in via Turati. La notizia ha lasciato i fan e i colleghi in uno stato di incredulità e tristezza. Benedetti, 53 anni, ha lasciato una lettera d’addio, il cui contenuto non è stato reso pubblico, ma che ha alimentato le speculazioni sulle motivazioni dietro a questo gesto estremo.

Un talento che ha segnato un’epoca

Nato a Udine, Alex Benedetti ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica a soli 13 anni, lavorando in discoteca. La sua passione per la musica lo ha portato a diventare un dj di successo e, successivamente, un apprezzato speaker radiofonico. La sua carriera è decollata negli anni ’90, quando ha iniziato a lavorare con Radio Italia Network. Nel 2007, è approdato a Virgin Radio, dove ha ricoperto il ruolo di direttore per sei anni, contribuendo a far crescere l’emittente e a renderla un punto di riferimento per gli amanti della musica rock.

Un vuoto incolmabile nel panorama musicale

La notizia della sua morte ha suscitato una reazione immediata nel mondo della musica e dei media. Molti colleghi e amici hanno espresso il loro cordoglio, sottolineando l’impatto che Benedetti ha avuto sulla scena musicale italiana. Virgin Radio, pur non avendo rilasciato dichiarazioni ufficiali, ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia del dj. La tragica scomparsa di Alex Benedetti rappresenta una perdita enorme non solo per i suoi cari, ma anche per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di ascoltarlo e lavorare con lui. La sua passione per la musica e il suo spirito vivace continueranno a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto.