Un caso inquietante che ha scosso Milano e sollevato interrogativi sulla sicurezza.

Un dramma che ha colpito Milano

La scomparsa di Nataly Quintanilla, una baby sitter di 40 anni originaria di El Salvador, ha scosso profondamente la comunità milanese. La donna è scomparsa nella notte tra il 24 e il , e il suo compagno, Pablo Gonzales Riva, ha inizialmente denunciato la sua scomparsa, dando il via a una mobilitazione sui social media e coinvolgendo anche associazioni locali come Penelope. Tuttavia, le indagini hanno preso una piega inquietante quando le telecamere di sorveglianza hanno immortalato Gonzales Riva mentre trasportava un pesante borsone, alimentando i sospetti degli investigatori.

La confessione di un omicidio

Il 9 febbraio, dopo un lungo interrogatorio, Gonzales Riva ha confessato di aver ucciso Nataly, sostenendo che l’omicidio fosse avvenuto durante un gioco erotico. Questa giustificazione, però, non ha convinto né la Procura né i Carabinieri, che stanno ora cercando di ricostruire gli eventi di quella tragica serata. L’uomo ha dichiarato di averla strozzata, ma la mancanza di dettagli chiari ha sollevato ulteriori dubbi. La confessione ha portato a un’intensificazione delle ricerche del corpo della donna, che si teme possa essere stato occultato in un’area remota di Cassano d’Adda.

Le ricerche del corpo e le indagini in corso

I Carabinieri hanno avviato un’operazione di ricerca su un’area di circa 10 chilometri quadrati, esaminando terreni, canali e fossati. Le indagini si sono concentrate sugli spostamenti di Gonzales Riva, ricostruiti attraverso le celle telefoniche e le immagini delle telecamere di sorveglianza. Gli investigatori hanno tracciato il percorso dell’uomo, che è stato visto mentre si allontanava da Milano con il borsone, per poi tornare a casa senza di esso. Le ricerche si sono estese fino al confine con Fara Gera d’Adda, ma finora senza risultati concreti.

Il caso di Nataly Quintanilla ha messo in luce non solo la tragica fine di una vita, ma anche le problematiche legate alla sicurezza e alla violenza domestica. La comunità è in attesa di risposte, mentre le autorità continuano a lavorare per fare luce su questo inquietante omicidio.