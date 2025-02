Un'indagine complessa si sviluppa attorno alla morte di una donna salvadoregna a Milano.

Il contesto del delitto

La tragica vicenda di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle ha scosso Milano, portando alla luce un caso di omicidio che solleva interrogativi inquietanti. La quarantenne salvadoregna è scomparsa in circostanze misteriose, e il suo compagno, Pablo Gonzalez Rivas, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. La mancanza del corpo della vittima complica ulteriormente le indagini, rendendo difficile ricostruire i fatti e comprendere appieno la dinamica dell’evento.

Le dichiarazioni dell’indagato

Durante l’interrogatorio, Rivas ha fornito una versione dei fatti che ha sollevato più di un dubbio. Ha affermato di aver “rotto il collo” della compagna durante un gioco erotico, ma questa spiegazione è stata accolta con scetticismo dagli inquirenti. La giudice Anna Calabi ha sottolineato che la mancanza di prove concrete, come il corpo di Jhoanna, rende difficile accettare la sua versione. Inoltre, il provvedimento di convalida dell’arresto evidenzia come l’indagato possa aver ricevuto aiuto nell’occultamento del cadavere, suggerendo la possibilità di un coinvolgimento di terze persone.

Le indagini in corso

Le indagini sono attualmente in fase di sviluppo, con i carabinieri e i vigili del fuoco che utilizzano droni per cercare tracce della vittima. La situazione è ulteriormente complicata dalla scoperta di oggetti appartenenti a Jhoanna, gettati via dal compagno, che potrebbero essere stati utilizzati per simulare un allontanamento volontario. La giudice ha messo in evidenza le contraddizioni nelle dichiarazioni di Rivas, e il pericolo di fuga è stato considerato un fattore critico per la sua detenzione. L’indagato, infatti, aveva manifestato l’intenzione di partire per Lisbona, il che ha sollevato preoccupazioni riguardo alla possibilità di inquinare le prove.