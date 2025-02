Un incidente nei laboratori ha messo in allerta i soccorritori e le autorità sanitarie.

Un allerta pericolosa in un’azienda locale

Un’operazione di emergenza ha avuto luogo a Robecchetto con Induno, dove una sostanza chimica pericolosa è fuoriuscita dai laboratori della Conceria Gaiera. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco di Milano, che hanno prontamente evacuato circa 80 lavoratori per garantire la loro sicurezza. La situazione ha destato preoccupazione non solo tra i dipendenti, ma anche tra le autorità locali e i servizi di emergenza.

Intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori

All’arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno attivato il protocollo di emergenza, coinvolgendo anche il nucleo Nbcr (Nucleare-biologico-chimico-radiologico). Gli esperti di questo nucleo sono stati fondamentali per identificare l’origine della sostanza pericolosa, collaborando con Arpa e Ats per garantire un’analisi approfondita della situazione. Durante l’evacuazione, alcuni dipendenti hanno accusato lievi malori, ma fortunatamente non si registrano feriti gravi. I soccorritori del 118 hanno fornito assistenza medica sul posto, ma al momento non è stato necessario il trasporto di alcun lavoratore in ospedale.

La risposta delle autorità e le misure di sicurezza

Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione, assicurandosi che vengano adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori. L’evacuazione dei dipendenti è stata gestita in modo efficiente, dimostrando la prontezza e la professionalità dei soccorritori. Questo incidente mette in evidenza l’importanza di avere protocolli di sicurezza ben definiti nelle aziende che operano con sostanze chimiche pericolose. La comunità di Robecchetto con Induno si unisce nel ringraziare i vigili del fuoco e i soccorritori per il loro intervento tempestivo e professionale.