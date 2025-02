La polizia ha sequestrato oltre 88 chili di sostanze stupefacenti in un'operazione mirata.

Un’operazione contro il traffico di droga

Il 4 febbraio, la sezione antidroga della polizia di Milano ha portato a termine un’importante operazione che ha portato all’arresto di quattro giovani, tre italiani e un ivoriano, accusati di gestire un vasto giro di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, dopo aver monitorato un appartamento in via Termopili, hanno notato movimenti sospetti e hanno deciso di intervenire.

Sequestro di sostanze stupefacenti

Durante l’operazione, gli agenti hanno sequestrato un totale di 88 chili di droga, tra cui 76 chili di hashish e 11 chili di marijuana. Inoltre, sono state trovate 350 sigarette elettroniche all’olio di cannabis e materiale per il confezionamento delle dosi. La polizia ha anche rinvenuto 10mila euro in contanti, segno di un’attività illecita ben avviata.

Un giro di spaccio ben organizzato

Le indagini hanno rivelato che i giovani utilizzavano anche chat e social media per gestire il loro traffico di droga. La polizia ha scoperto che l’appartamento di via Termopili fungeva da deposito per le sostanze stupefacenti, mentre un altro appartamento era utilizzato per la distribuzione. La presenza di una pistola semiautomatica con la matricola abrasa ha ulteriormente complicato la situazione, suggerendo che i giovani non si fermavano di fronte a nulla pur di portare avanti la loro attività illecita.