Rapina a Milano: tre malviventi colpiscono un uomo in pieno giorno

Un uomo aggredito in via Morgantini, due arresti per rapina in flagranza.

Un’aggressione audace in pieno giorno

Milano è tornata a far parlare di sé per un episodio di violenza che ha scosso i residenti della zona. Nella mattinata di mercoledì 5 febbraio, un uomo di 35 anni è stato aggredito in via Morgantini, a pochi passi da piazza Selinunte. Tre malviventi, approfittando della distrazione della vittima, hanno spruzzato spray al peperoncino sul suo volto, stordendolo e rubando il suo zaino contenente effetti personali. Questo tipo di rapina, che sfrutta la sorpresa e la violenza, sta diventando sempre più comune nelle strade milanesi.

La reazione tempestiva della polizia

La prontezza degli agenti delle moto della polizia, noti come Nibbio, ha fatto la differenza. Dopo aver ricevuto la segnalazione dell’aggressione, le forze dell’ordine si sono messe immediatamente sulle tracce dei fuggitivi. Nonostante la fuga dei tre malviventi, gli agenti sono riusciti a inseguirli per quasi un chilometro, fermando solo due di loro all’altezza di via Civitali. I due, un uomo di 37 anni e una donna di 25, entrambi di origini marocchine e irregolari in Italia, sono stati arrestati con l’accusa di rapina.

Un fenomeno in crescita

Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nelle città italiane, dove il numero di rapine e aggressioni sembra essere in aumento. Le modalità di esecuzione di questi crimini, come l’uso di spray urticante, indicano una crescente audacia da parte dei malviventi. Le autorità sono chiamate a intensificare i controlli e le misure di prevenzione per garantire la sicurezza dei cittadini. La comunità milanese, già provata da altri episodi di violenza, si chiede quali siano le soluzioni per fermare questa spirale di criminalità.