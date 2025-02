Un giovane tunisino affronta il processo per resistenza a pubblico ufficiale e omicidio stradale.

Il caso di Fares Bouzidi: un processo in arrivo

Il 18 aprile si aprirà il processo a Fares Bouzidi, il 22enne tunisino accusato di resistenza a pubblico ufficiale, in seguito a un tragico incidente avvenuto a Milano. La notte del 24 novembre, Bouzidi si trovava alla guida di uno scooter T Max, senza patente e presumibilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’accusa sostiene che, invece di fermarsi all’alt dei carabinieri, il giovane abbia accelerato, dando inizio a un inseguimento ad alta velocità che ha avuto conseguenze devastanti.

Le accuse e le indagini

Secondo la Procura di Milano, coordinata dai pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano, Bouzidi avrebbe messo in atto manovre pericolose durante la fuga, superando i limiti di velocità e percorrendo strade contromano. L’inseguimento, che si è protratto per circa otto chilometri, si è concluso tragicamente in via Ripamonti, dove lo scooter si è schiantato, causando la morte del passeggero 19enne Ramy Elgaml e lasciando Bouzidi gravemente ferito. La gip Marta Pollicino ha accolto la richiesta di giudizio immediato, mentre i difensori del giovane hanno la possibilità di optare per un rito abbreviato, che prevede uno sconto di pena in caso di condanna.

Le conseguenze legali e sociali

Questo caso solleva interrogativi importanti sulla sicurezza stradale e sulle conseguenze legali di comportamenti irresponsabili alla guida. La resistenza a pubblico ufficiale e l’omicidio stradale sono reati gravi che possono portare a pene severe. La società è chiamata a riflettere su come prevenire simili tragedie, promuovendo una maggiore consapevolezza riguardo all’uso di sostanze stupefacenti e al rispetto delle norme stradali. La storia di Fares Bouzidi non è solo un caso giudiziario, ma un monito per tutti noi sulla responsabilità che abbiamo quando ci mettiamo al volante.