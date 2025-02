Un incidente tragico segna la fine di una vita dedicata alla passione calcistica.

Un incidente fatale al termine di una partita

Il mondo del calcio è in lutto per la tragica scomparsa di Raffaele Carlomagno, un tifoso 42enne della Pro Patria, avvenuta dopo un incidente che ha scosso la comunità di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. Carlomagno è stato dichiarato in morte cerebrale dopo otto giorni di coma, a seguito di una caduta nel fossato dello stadio Piola, al termine della partita di serie C tra la Pro Patria e il Novara, svoltasi il 25 gennaio. Questo evento ha suscitato una profonda tristezza tra i tifosi e la comunità locale, che si è unita nel cordoglio per la perdita di un appassionato sostenitore.

Il dramma della rianimazione e la donazione degli organi

Subito dopo l’incidente, il personale medico presente a bordo campo ha effettuato le manovre di rianimazione necessarie, permettendo il trasporto d’urgenza di Carlomagno all’ospedale Maggiore di Novara. Qui, è stato ricoverato in terapia intensiva, dove le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. La notizia della sua morte cerebrale ha colpito profondamente non solo la sua famiglia, ma anche i compagni di tifo e gli amici, che hanno espresso il loro dolore attraverso striscioni e messaggi di solidarietà. La famiglia ha deciso di onorare la volontà di Raffaele, avviando le procedure per la donazione degli organi, un gesto nobile che testimonia il suo spirito generoso.

Un messaggio di unità oltre le rivalità

La tragedia ha unito i tifosi di diverse fazioni, dimostrando che, al di là delle rivalità calcistiche, esiste un legame umano profondo. Un esempio di questo è stato lo striscione esposto dai tifosi del Novara, che recitava: “Oltre ogni rivalità Raffaele lotta da ultrà”, un chiaro segno di rispetto e solidarietà nei confronti di un uomo che ha dedicato la sua vita alla passione per il calcio. Questo gesto ha toccato il cuore di molti, sottolineando come il calcio possa essere un veicolo di unità e amicizia, anche nei momenti più bui.