Un ribaltamento di veicolo provoca due feriti e disagi al traffico nella zona milanese.

Un pomeriggio di paura sulla Teem

Nel pomeriggio di lunedì, un incidente stradale ha scosso la tranquillità della Teem (A58), lasciando due persone ferite. L’episodio si è verificato attorno alle 15.30, quando un veicolo si è ribaltato per motivi ancora da chiarire. I feriti, un uomo di 23 anni e un altro di 56, sono stati prontamente soccorsi dai servizi di emergenza.

Intervento tempestivo dei soccorsi

L’Agenzia regionale emergenza urgenza ha mobilitato tre equipaggi, tra cui due ambulanze e un’auto medica, inizialmente in codice rosso. Fortunatamente, la situazione è stata declassata a codice giallo, segno che le condizioni dei feriti non sono critiche. I due uomini sono stati trasportati in ospedali della zona, dove riceveranno le cure necessarie. La rapidità dell’intervento ha sicuramente contribuito a evitare conseguenze più gravi.

Traffico in tilt e disagi per gli automobilisti

Il sinistro è avvenuto nel tratto tra Pessano Con Bornago e l’Autostrada A4, in direzione nord. A causa dell’incidente, il traffico ha subito rallentamenti significativi, creando disagi per gli automobilisti in transito. Il gestore della Tangenziale esterna ha dovuto attuare misure per garantire la sicurezza dei soccorritori e permettere i rilievi del caso. Gli utenti della strada sono stati avvisati di prestare attenzione e di seguire le indicazioni per evitare ulteriori complicazioni.