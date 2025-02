Un uomo di 57 anni è stato salvato dai suoi amici dopo essere caduto nel Naviglio Grande a Milano.

Un incidente inaspettato lungo il Naviglio Grande

La serata di domenica 2 febbraio si è trasformata in un momento di paura per un uomo di 57 anni a Milano. Mentre si trovava lungo l’alzaia del Naviglio Grande, in una zona nota per la sua vivace movida, il 57enne è caduto nelle gelide acque del canale. L’incidente è avvenuto poco dopo le 23, quando la temperatura era già piuttosto bassa, rendendo la situazione ancora più critica.

Il tempestivo intervento degli amici

Fortunatamente, l’uomo non era solo. I suoi amici, accortisi della caduta, non hanno esitato a lanciarsi in acqua per soccorrerlo. Con grande determinazione, sono riusciti a raggiungerlo e a riportarlo in sicurezza sull’alzaia. Questo gesto tempestivo ha sicuramente fatto la differenza, evitando conseguenze potenzialmente fatali. La prontezza di reazione dei presenti è stata fondamentale in un momento così critico.

Intervento dei soccorritori

Dopo il salvataggio da parte degli amici, sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo, visibilmente infreddolito e in stato di shock. È stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico per ulteriori accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni, ma l’episodio ha messo in evidenza i rischi legati alla presenza di parapetti e ringhiere lungo i corsi d’acqua, specialmente in aree affollate.

La sicurezza lungo i Navigli

Questo incidente riporta l’attenzione sulla sicurezza lungo i Navigli di Milano, luoghi di ritrovo molto frequentati, soprattutto durante il fine settimana. È fondamentale che le autorità locali valutino l’implementazione di misure di sicurezza più efficaci per prevenire simili incidenti in futuro. La presenza di barriere di protezione e un’adeguata segnaletica potrebbero contribuire a ridurre il rischio di cadute accidentali.