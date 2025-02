Un giovane trovato morto sui binari del tram: le indagini si intensificano.

Un tragico incidente sui binari del tram

Il 26 gennaio, Milano è stata scossa dalla notizia della morte di Kevin Mateo Rodriguez, un giovane di 26 anni trovato senza vita sui binari della linea 15 in via dei Missaglia. L’autopsia, disposta dalla pm Rossana Guareschi, ha rivelato che Kevin era ancora vivo al momento dell’investimento da parte del primo tram. Questo tragico evento ha sollevato interrogativi e ha portato a un’intensa attività investigativa da parte delle autorità.

Le cause del decesso

Secondo i risultati dell’autopsia, non ci sono dubbi sul fatto che Kevin sia stato ucciso dagli investimenti che hanno provocato lesioni gravissime. Tuttavia, rimane da chiarire come il giovane sia finito sui binari. Le indagini si concentrano su due possibili scenari: un malore improvviso o un possibile stato di alterazione dovuto a sostanze stupefacenti o alcolici. I test tossicologici saranno fondamentali per comprendere se Kevin fosse in uno stato di incapacità al momento dell’incidente.

La testimonianza dell’amico

Un elemento cruciale nella ricostruzione della vicenda è la testimonianza dell’amico di Kevin, che si trovava con lui alla fermata del tram. Secondo quanto riportato, l’amico si sarebbe allontanato per controllare gli orari sulla banchina opposta e, quando si è girato, non ha più visto Kevin. Le immagini della videosorveglianza confermano questa versione, mostrando l’amico mentre cerca disperatamente il giovane, ignaro del fatto che fosse già sui binari. Questo dettaglio aggiunge un ulteriore strato di complessità alla tragedia, sollevando domande su cosa sia realmente accaduto in quei momenti cruciali.

Indagini in corso

Le autorità stanno lavorando senza sosta per fare luce su questa tragica vicenda. Oltre ai test tossicologici, verranno esaminati anche altri elementi, come le registrazioni delle telecamere di sicurezza e le testimonianze di eventuali testimoni presenti in quel momento. La comunità milanese è scossa da questo evento, e la famiglia di Kevin sta cercando risposte in un momento di grande dolore. La speranza è che le indagini possano chiarire le circostanze della morte di questo giovane, restituendo dignità alla sua memoria e giustizia alla sua famiglia.