Il 5 febbraio i trasporti ferroviari in Lombardia subiranno gravi disagi a causa di uno sciopero.

Un giorno di disagi per i pendolari

Il 5 febbraio si preannuncia come una giornata di grande difficoltà per i pendolari lombardi. Lo sciopero indetto dal sindacato Orsa avrà un impatto significativo sulla circolazione dei treni regionali e suburbani, nonché sui collegamenti aeroportuali, in particolare il Malpensa Express e la tratta S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. I viaggiatori sono avvisati: preparatevi a possibili ritardi, cancellazioni e modifiche ai servizi.

Dettagli dello sciopero e orari di servizio

La mobilitazione inizierà alle ore 3.00 del 5 febbraio e si concluderà alle 2.00 del giorno successivo. Durante questo periodo, i treni garantiranno la circolazione solo nelle fasce protette, ovvero dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Pertanto, è fondamentale che i passeggeri pianifichino i propri spostamenti tenendo conto di queste limitazioni. Trenord ha già avvisato i viaggiatori di monitorare costantemente la lista delle corse garantite, con particolare attenzione ai treni serali, che potrebbero subire variazioni.

Soluzioni alternative per i viaggiatori

In caso di soppressione dei collegamenti aeroportuali, Trenord ha previsto l’attivazione di autobus sostitutivi senza fermate intermedie. Per il Malpensa Express, gli autobus partiranno da via Paleocapa 1, nei pressi di Milano Cadorna, con destinazione Malpensa Aeroporto. Anche per la tratta S50 Malpensa Aeroporto-Stabio saranno organizzate corse bus dirette. È consigliabile verificare in anticipo gli orari e le fermate per evitare inconvenienti.