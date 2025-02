Scopri le previsioni meteo per i primi giorni di febbraio a Milano e in Italia.

Un inizio di febbraio soleggiato

I primi giorni di febbraio a Milano si preannunciano all’insegna del bel tempo. Secondo le previsioni meteorologiche, la città godrà di cieli sereni e temperature decisamente miti, con massime che supereranno le medie del periodo. Gli esperti di 3Bmeteo confermano che l’alta pressione dominerà la scena, portando stabilità atmosferica e condizioni favorevoli per godere di giornate all’aperto.

Temperature e condizioni atmosferiche

Le temperature a Milano oscilleranno tra i 3 e i 14°C, offrendo un clima piacevole per gli abitanti e i turisti. Questo caldo anomalo è dovuto a una circolazione atlantica bloccata, che impedirà l’arrivo di correnti fredde da est. Tuttavia, è importante notare che, sebbene il freddo non colpirà direttamente la Lombardia, alcune aree dell’Italia, in particolare quelle del medio-basso Adriatico e dell’estremo Sud, potrebbero sperimentare un leggero calo termico e qualche pioggia sporadica.

Previsioni per il fine settimana

Le previsioni indicano che il bel tempo a Milano durerà fino a giovedì, ma il fine settimana potrebbe portare delle sorprese. Le attuali proiezioni suggeriscono la possibilità di piogge, che potrebbero interrompere il periodo di stabilità. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno quindi approfittare dei giorni precedenti per godere del sole e delle temperature miti prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni.