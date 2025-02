Un video mostra la devastazione all'interno di un tram, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e la manutenzione.

Un video che fa riflettere

Recentemente, un lavoratore dell’Atm ha condiviso un video che mostra la devastazione all’interno di un tram della linea 3 a Milano. Le immagini rivelano una scena desolante: monopattini rotti, cestini dell’immondizia stracolmi, lattine e bottiglie sparse ovunque. Questo scempio non è solo un danno materiale, ma rappresenta anche un grave problema di sicurezza e decoro urbano.

La denuncia di un cittadino

Il dipendente Atm, visibilmente sconsolato, ha commentato la situazione con parole forti: “Un branco di balordi, se così si possono definire, perché chiamarli animali offende la razza animale”. Questa affermazione mette in luce un problema più ampio: la mancanza di rispetto per i beni pubblici e la crescente inciviltà che si sta diffondendo nelle nostre città. La lamentela del cittadino non si ferma qui; egli sottolinea anche che le attese alle fermate sono aumentate, un problema che si aggiunge alla già nota carenza di personale nel servizio di trasporto pubblico.

Un problema di sicurezza e manutenzione

La situazione descritta nel video non è un caso isolato. Sempre più frequentemente, i mezzi pubblici milanesi vengono vandalizzati, creando un clima di insicurezza tra i passeggeri. La domanda che molti si pongono è: come è possibile che si arrivi a tali livelli di degrado? La risposta potrebbe risiedere in una combinazione di fattori, tra cui la scarsità di controlli e la mancanza di una cultura del rispetto per il patrimonio pubblico. È fondamentale che le autorità competenti intervengano per garantire la sicurezza dei cittadini e preservare l’integrità dei mezzi di trasporto.