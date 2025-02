Un camion in fiamme provoca lunghe attese per gli automobilisti in direzione Venezia.

Un incidente che ha scosso la mattinata

La mattina di lunedì 3 febbraio, un grave incidente ha colpito l’Autostrada A4 Milano-Venezia, precisamente all’altezza di Cormano. Un camion, avvolto dalle fiamme, ha creato non solo un pericolo immediato ma anche notevoli disagi al traffico. Le fiamme sono divampate intorno alle 10.30, come confermato dalla centrale operativa dei vigili del fuoco, che sono intervenuti prontamente con due autopompe per domare l’incendio.

Le cause dell’incendio

Le cause esatte che hanno portato all’incendio del camion sono ancora in fase di accertamento. Tuttavia, testimoni oculari hanno riferito di aver visto una scintilla prima che le fiamme si propagassero rapidamente. Questo evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei veicoli pesanti in transito e sulla necessità di controlli più rigorosi per prevenire simili incidenti in futuro.

Ripercussioni sul traffico

Le conseguenze di questo incendio sono state immediate e pesanti per gli automobilisti. Sull’A4 in direzione di Monza, si sono registrate code che hanno raggiunto i quattro chilometri, con rallentamenti anche per coloro che si dirigevano verso Milano. Questo ha causato un notevole disagio per i pendolari e i viaggiatori, costretti a rimanere fermi per ore. Le autorità hanno consigliato di evitare l’area e di utilizzare percorsi alternativi fino a quando la situazione non fosse tornata alla normalità.

Fortunatamente, nessun ferito

Nonostante la gravità dell’incendio, fortunatamente non si sono registrati feriti né intossicati. Questo è un aspetto positivo in una situazione altrimenti preoccupante. Tuttavia, l’episodio ha messo in luce l’importanza della sicurezza stradale e della prontezza delle squadre di emergenza nel gestire situazioni critiche.