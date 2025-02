Furti in stazione: due giovani donne arrestate a Milano

Due bosniache di 20 e 24 anni derubano una coppia di turisti asiatici in pieno centro.

Due giovani donne in azione

Ieri sera, la Stazione Centrale di Milano è stata teatro di un episodio di furto che ha coinvolto due giovani donne bosniache, rispettivamente di 20 e 24 anni. Le due ragazze, residenti nel campo nomadi di via Monte Bisbino a Baranzate, hanno messo in atto un piano ben congegnato per derubare una coppia di turisti asiatici. Gli agenti della Squadra Mobile, attenti e vigili, hanno notato il comportamento sospetto delle due donne mentre seguivano la coppia di turisti, un uomo giapponese di 59 anni e la sua compagna.

La dinamica del furto

La giovane di 20 anni ha avvicinato la coppia aprendo un ombrello, creando una distrazione perfetta per la sua complice. Quest’ultima ha colto l’opportunità per aprire lo zaino dell’uomo e prelevare il portafoglio. In pochi istanti, la 24enne ha estratto il denaro contante, circa 100 euro, riponendo il portafoglio nello zaino prima di allontanarsi rapidamente verso la Stazione Centrale. Questo gesto, apparentemente semplice, dimostra come i furti in luoghi affollati possano avvenire in modo rapido e silenzioso, sfruttando la distrazione delle vittime.

Intervento della polizia e conseguenze legali

Fortunatamente, gli agenti di polizia hanno assistito all’intera scena e sono intervenuti prontamente. Le due donne sono state arrestate con l’accusa di furto aggravato in concorso. Il denaro rubato è stato restituito alla vittima, che ha formalizzato la denuncia. La 20enne, già gravata da un avviso orale, è stata denunciata anche per inottemperanza al Foglio di Via obbligatorio, un provvedimento che le vietava di rimanere nel Comune di Milano per tre anni, notificato a novembre 2022. Questo episodio mette in luce non solo la vulnerabilità dei turisti in grandi città, ma anche l’importanza della presenza di forze dell’ordine pronte a intervenire in situazioni di emergenza.