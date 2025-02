La Polizia di Stato ha effettuato un'importante operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti.

Operazione della Polizia di Stato

Il 31 gennaio, la Polizia di Stato ha portato a termine un’importante operazione nel quartiere San Siro di Milano, culminata con l’arresto di due uomini di 36 anni, entrambi con precedenti penali. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio hanno monitorato un appartamento in via Pastonchi, sospettato di essere un centro di stoccaggio per sostanze stupefacenti. L’operazione ha dimostrato l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di droga nella città.

Il fermo e il sequestro della droga

Intorno alle 17, gli agenti hanno notato un uomo che, dopo aver parcheggiato la propria auto, è entrato brevemente nell’appartamento. Sospettando un’attività illecita, i poliziotti lo hanno fermato in via delle Forze Armate, trovandolo in possesso di due involucri contenenti 4 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana. Questo primo intervento ha aperto la strada a ulteriori indagini, portando gli agenti a perquisire l’abitazione.

Dettagli dell’operazione e materiali sequestrati

All’interno dell’appartamento in via Pastonchi, gli agenti hanno trovato un totale di 286 grammi di hashish, suddivisi in quattro panetti, insieme a materiale per il taglio e il confezionamento della droga, una bilancia e diversi cellulari. Inoltre, sono stati sequestrati 500 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Non contenti, i poliziotti hanno esteso la loro operazione all’abitazione di un complice in via Creta, dove hanno rinvenuto un ulteriore panetto di hashish da circa 175 grammi, 15 grammi di marijuana, un grammo e mezzo di cocaina rosa, 43 pastiglie di MDMA per un peso di circa 16 grammi e altre bilance.

Il contesto del traffico di droga a Milano

Questa operazione evidenzia un problema crescente nel traffico di sostanze stupefacenti a Milano, dove le forze dell’ordine sono costantemente impegnate a combattere il crimine organizzato. La presenza di sostanze come l’MDMA e la cocaina rosa, che stanno guadagnando popolarità tra i giovani, rappresenta una preoccupazione per la salute pubblica. Le autorità continuano a intensificare gli sforzi per garantire la sicurezza dei cittadini e ridurre la disponibilità di droghe nelle strade della città.