Il 5 febbraio si prevedono disagi per i viaggiatori aerei in Italia a causa di due scioperi.

Il 5 febbraio: un mercoledì nero per i viaggiatori aerei

Il 5 febbraio si preannuncia come una giornata di grande disagio per coloro che hanno in programma di viaggiare in aereo. Due scioperi, uno di 4 ore e l’altro di 24 ore, interesseranno diversi aeroporti italiani, con particolare attenzione a Milano Linate. I viaggiatori sono avvisati di prepararsi a possibili ritardi e cancellazioni.

Dettagli sugli scioperi

Il primo sciopero, indetto dai dipendenti di Sea Prime, si svolgerà dalle 12 alle 16, mentre il secondo, che coinvolgerà il personale delle aziende di handling, avrà una durata di 24 ore. Le sigle sindacali Flai trasporti e servizi e Usb lavoro privato hanno proclamato questa agitazione, che colpirà non solo Milano, ma anche altri scali in tutta Italia. Le aziende coinvolte includono Airport Handling, Aviapartner, e Swissport, tra le altre, che forniscono servizi essenziali per la gestione dei voli.

Consigli per i viaggiatori

In vista di questa situazione, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha garantito che i voli nelle fasce protette, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, saranno mantenuti. Tuttavia, è fondamentale che i viaggiatori controllino lo stato del proprio volo sui siti delle compagnie aeree e arrivino in aeroporto con largo anticipo. Si consiglia di essere pronti a eventuali cambiamenti e di avere un piano alternativo in caso di cancellazioni.

Diritti dei passeggeri in caso di cancellazione

Secondo il regolamento europeo numero 2, i passeggeri hanno diritti specifici in caso di cancellazione o ritardo dei voli. Le compagnie aeree sono obbligate a fornire un volo alternativo o un rimborso, oltre a un voucher per pasti e bevande, e, se necessario, pernottamento in hotel. È importante essere informati su questi diritti per poterli esercitare in caso di necessità.