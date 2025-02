Controlli della polizia locale a Milano: risultati e sanzioni

La polizia locale intensifica i controlli sul territorio con risultati significativi.

Controlli stradali a Milano: un’operazione di sicurezza

Negli ultimi giorni, la Polizia Locale di Milano ha intensificato le operazioni di controllo sul territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale e combattere il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Quasi trecento veicoli sono stati controllati e 441 persone sono state sottoposte a verifiche, dimostrando un impegno costante da parte delle autorità locali nel mantenere l’ordine pubblico.

Risultati dei controlli: alcol e sostanze stupefacenti

Durante queste operazioni, 237 conducenti sono stati sottoposti all’alcoltest, con 4 risultati positivi. Inoltre, 34 persone sono state testate per la presenza di sostanze stupefacenti, senza alcun positivo riscontrato. Questi dati evidenziano un’attenzione particolare verso la sicurezza stradale, ma anche la necessità di continuare a monitorare e prevenire comportamenti rischiosi alla guida. Le autorità hanno ritirato 6 patenti e sottoposto 7 veicoli a fermo, elevando 79 verbali per infrazioni al Codice della Strada.

Operazioni di controllo nei minimarket e nei bar

Oltre ai controlli stradali, la Polizia Locale ha collaborato con il reparto dell’Annonaria per monitorare la vendita di alcolici. Due minimarket in via Padova sono stati sanzionati per la vendita di alcol dopo mezzanotte, mentre un bar in zona Loreto ha ricevuto una multa di 4mila euro per violazioni in materia igienica e di conservazione degli alimenti. Queste operazioni dimostrano l’impegno delle autorità nel garantire non solo la sicurezza stradale, ma anche la salute pubblica e il rispetto delle normative commerciali.