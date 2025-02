Due giovani arrestati con ingenti quantità di droga e denaro contante

Un’operazione sotto copertura

Il 31 gennaio, la polizia di Settimo Milanese ha portato a termine un’importante operazione antidroga che ha portato all’arresto di una coppia di spacciatori. I due, entrambi italiani e di soli 27 anni, erano attivi nella vendita di sostanze stupefacenti e si muovevano in auto per eludere le forze dell’ordine. Grazie a un attento servizio di appostamento, gli agenti del commissariato Porta Genova sono riusciti a individuare il veicolo e a fermarli per un controllo.

La scoperta della droga

Durante il controllo, gli agenti hanno trovato 1,5 grammi di marijuana in due involucri, ma questo era solo l’inizio. Una perquisizione più approfondita presso l’abitazione della coppia ha rivelato un vero e proprio arsenale di sostanze stupefacenti: 90 grammi di hashish, 26 grammi di marijuana e ben 4.580 euro in contanti. Questi elementi hanno fatto supporre che i due giovani fossero coinvolti in un’attività di spaccio ben organizzata.

Un’operazione complessa

Nonostante la quantità di droga trovata, le indagini non si sono fermate. Gli agenti hanno continuato a perquisire l’abitazione e hanno scoperto ulteriori sostanze stupefacenti nascoste in una canalina sopra la porta del locale cantina. Qui sono stati rinvenuti 100 grammi di marijuana in una busta, 150 grammi di hashish suddivisi in tre involucri e due bilancini di precisione, strumenti utilizzati per pesare le dosi da vendere. Questo ha confermato l’ipotesi che la coppia fosse attivamente coinvolta nel traffico di droga nella zona.

La polizia ha sottolineato l’importanza di queste operazioni per garantire la sicurezza della comunità e combattere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto della coppia rappresenta un passo significativo nella lotta contro il traffico di droga a Settimo Milanese e nelle aree circostanti. Le indagini proseguono per identificare eventuali complici e per monitorare la situazione nella zona.