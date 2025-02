Due ragazzi di 27 anni arrestati con ingenti quantità di sostanze stupefacenti.

Un’operazione mirata contro lo spaccio

Venerdì scorso, la polizia di Settimo Milanese ha portato a termine un’importante operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti, arrestando due giovani di 27 anni, un uomo e una donna. L’operazione è stata condotta dalla squadra investigativa del commissariato di Porta Genova, che ha intensificato i controlli nella zona per contrastare il fenomeno dello spaccio.

Gli agenti hanno notato l’auto dei due ragazzi mentre uscivano da un box condominiale. Sospettando un possibile coinvolgimento in attività illecite, hanno deciso di fermarli per un controllo. Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di un grammo e mezzo di marijuana, suddiviso in due involucri.

Perquisizioni e scoperte sorprendenti

La situazione è rapidamente degenerata quando gli agenti hanno deciso di estendere la perquisizione all’appartamento dei due. Qui, hanno rinvenuto una quantità significativa di sostanze stupefacenti: 90 grammi di hashish, 26 grammi di marijuana e una somma di denaro contante pari a 4.580 euro. Questi elementi hanno confermato i sospetti degli agenti riguardo all’attività di spaccio dei due giovani.

Ma non è finita qui. Gli agenti hanno continuato le ricerche e, all’interno di una canalina sopra la porta delle cantine, hanno trovato una busta contenente ulteriori 100 grammi di marijuana e tre involucri con circa 150 grammi di hashish. Inoltre, sono stati sequestrati due bilancini di precisione, strumenti tipicamente utilizzati per pesare le sostanze stupefacenti.

Le conseguenze legali

La scoperta di una così ingente quantità di droga ha portato all’arresto immediato dei due ragazzi, che ora dovranno affrontare gravi accuse legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione, con l’obiettivo di ridurre il traffico di droga nella zona e garantire la sicurezza dei cittadini.

Questo episodio mette in luce l’importanza di un’azione coordinata tra le forze dell’ordine e la comunità per combattere il fenomeno dello spaccio, che continua a rappresentare una sfida significativa per molte città italiane. La polizia invita i cittadini a segnalare qualsiasi attività sospetta, contribuendo così a mantenere alta la vigilanza e a garantire un ambiente più sicuro per tutti.