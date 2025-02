Due italiani denunciati per aver abbandonato rifiuti ingombranti in un'isola ecologica.

Un atto di inciviltà a Rozzano

La città di Rozzano è stata recentemente scossa da un episodio di inciviltà che ha portato alla denuncia di due soggetti italiani. I due uomini sono stati colti in flagrante mentre abbandonavano rifiuti ingombranti all’esterno di un’isola ecologica, violando così le normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno fornito prove inconfutabili, mostrando chiaramente il momento in cui scaricavano mobili ed elettrodomestici da un furgone.

Il ruolo della polizia locale

Grazie all’intervento tempestivo degli agenti della polizia locale, è stato possibile identificare rapidamente i responsabili di questo gesto inaccettabile. L’amministrazione comunale ha espresso la sua ferma condanna nei confronti di tali comportamenti, sottolineando l’importanza di mantenere la città pulita e decorosa. L’abbandono dei rifiuti non solo compromette il decoro urbano, ma rappresenta anche una minaccia per l’ambiente e la salute pubblica.

Impegno della comunità e servizi disponibili

È fondamentale che i cittadini comprendano le conseguenze delle loro azioni. Gettare rifiuti in strada è un atto di mancanza di rispetto nei confronti di chi si impegna nella raccolta differenziata e nella cura del proprio ambiente. Per contrastare questo fenomeno, il Comune di Rozzano offre un servizio gratuito per il ritiro dei rifiuti ingombranti. È sufficiente contattare il numero 0282261 dal lunedì al venerdì per prenotare il ritiro direttamente a casa propria. Questo servizio è un’opportunità per tutti coloro che desiderano contribuire a una città più pulita e vivibile.