Scoperta una rete di commercio illegale di animali imbalsamati in provincia di Cremona.

Un’operazione contro il traffico di fauna protetta

Recentemente, un’operazione condotta dai carabinieri di Cremona e Pavia ha portato alla luce un caso di commercio illegale di animali imbalsamati. Un tassidermista, la cui licenza è stata revocata, è stato trovato in possesso di 160 animali già imbalsamati e di altri 178, conservati nei congelatori, pronti per essere trattati. Questi animali, tra cui uccelli rapaci, mammiferi e rettili, sono protetti dalla Convenzione di Washington, il che rende illegale il loro commercio.

Le indagini e le violazioni delle normative

L’inchiesta, coordinata dalla procura di Cremona, ha rivelato gravi violazioni delle normative sulla caccia e sulla tassidermia. Il professionista è stato multato con una somma superiore ai 30.000 euro. Le autorità stanno ora indagando per scoprire se ci siano altre persone coinvolte in questa rete di traffico, che potrebbe rivelarsi molto più ampia di quanto inizialmente previsto. Gli animali sequestrati sono stati posti sotto custodia, mentre le indagini continuano per fare luce su eventuali complici e sul mercato nero degli animali imbalsamati.

Le conseguenze del commercio illegale di fauna selvatica

Il commercio illegale di animali protetti rappresenta una minaccia significativa per la biodiversità e per la conservazione delle specie. La vendita di animali imbalsamati non solo viola le leggi nazionali e internazionali, ma contribuisce anche a un mercato che sfrutta la fauna selvatica. È fondamentale che le autorità continuino a monitorare e perseguire queste attività illecite, per proteggere gli ecosistemi e garantire la sopravvivenza delle specie minacciate. La sensibilizzazione del pubblico riguardo a queste problematiche è altrettanto importante, affinché si possa combattere insieme contro il traffico di fauna selvatica.