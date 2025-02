Un grave incidente stradale ha coinvolto tre ragazzi nella tangenziale nord di Milano.

Un incidente che ha scosso la comunità

Venerdì sera, un grave incidente stradale ha avuto luogo sulla Tangenziale Nord di Milano, precisamente nella carreggiata sud dell’A52, tra Cinisello Nord e Monza Villa Reale. L’auto coinvolta si è ribaltata per motivi ancora da chiarire, lasciando tre giovani feriti. I ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118, che hanno inviato due ambulanze e un’automedica sul luogo dell’incidente.

Le dinamiche dell’incidente

Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando sulle cause che hanno portato al ribaltamento del veicolo. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto l’auto sbandare prima di capovolgersi, ma al momento non ci sono informazioni ufficiali che confermino queste dichiarazioni. La polizia stradale di Assago è intervenuta per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente. È fondamentale comprendere se ci siano stati fattori esterni, come condizioni meteorologiche avverse o comportamenti imprudenti da parte del conducente.

Le conseguenze per i feriti

Due dei tre ragazzi coinvolti nell’incidente sono stati trasportati al pronto soccorso in codice giallo, un indicatore di condizioni di salute che richiedono attenzione, ma che non sono critiche. I feriti sono stati portati rispettivamente al San Raffaele di Milano e al San Gerardo di Monza. Le loro condizioni sono monitorate dai medici, che stanno facendo il possibile per garantire un recupero rapido e completo. La comunità locale è in attesa di notizie più dettagliate sulle condizioni dei giovani e spera in un esito positivo per tutti.