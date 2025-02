Due ragazze utilizzano un'astuzia collaudata per derubare turisti a Milano.

Un furto audace nel cuore di Milano

Milano, una delle città più visitate d’Italia, è spesso teatro di eventi straordinari, ma anche di episodi di criminalità che colpiscono i turisti. Recentemente, due ragazze di 20 e 24 anni hanno messo in atto un furto audace, utilizzando una tecnica che ha suscitato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei media. La scena si è svolta nella serata di sabato 1° febbraio, quando le due giovani, di origine bosniaca e residenti in un campo rom milanese, hanno avvicinato una coppia di turisti asiatici.

La tecnica dell’ombrello: un trucco ingegnoso

Le due ragazze hanno utilizzato un ombrello aperto come strumento di distrazione. Mentre una di loro si avvicinava al turista giapponese di 59 anni, l’altra ha aperto l’ombrello per coprire i movimenti della complice. In pochi secondi, la giovane ha rovistato nello zaino del malcapitato, estraendo un portafoglio con 100 euro in contanti. Questo metodo, già visto in un video virale, ha dimostrato di essere efficace, ma non abbastanza per sfuggire all’occhio attento della polizia.

Intervento della polizia e conseguenze legali

Gli agenti della squadra mobile, in pattuglia nei pressi della Stazione Centrale, hanno assistito all’intera scena. Nonostante la rapidità dell’azione, le due ragazze sono state fermate e arrestate per furto aggravato. Il denaro rubato è stato prontamente restituito alla vittima, che è stata avvertita dell’accaduto. La più giovane delle due, già nota alle forze dell’ordine per un video in cui affermava di rubare quotidianamente, è stata denunciata anche per inottemperanza a un foglio di via obbligatorio, emesso a suo carico nel novembre 2022.

Un fenomeno preoccupante

Questo episodio mette in luce un fenomeno preoccupante: l’uso di tecniche sempre più ingegnose da parte di ladri per derubare turisti. La combinazione di distrazione e rapidità rende difficile per le vittime accorgersi del furto fino a quando non è troppo tardi. È fondamentale che i turisti siano consapevoli di queste pratiche e adottino misure di sicurezza per proteggere i propri beni. La polizia, da parte sua, continua a monitorare le aree più a rischio, cercando di prevenire simili episodi e garantire la sicurezza di tutti.