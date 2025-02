La polizia scopre un appartamento utilizzato per lo spaccio e sequestra ingenti quantità di sostanze stupefacenti.

Un’operazione mirata della polizia

Nel pomeriggio di venerdì 31 gennaio, gli agenti del commissariato Lorenteggio di Milano hanno portato a termine un’importante operazione antidroga che ha portato all’arresto di due uomini, entrambi italiani di 36 anni, con precedenti penali. L’operazione è scattata dopo che gli investigatori hanno individuato un appartamento in via Pastronchi, sospettato di essere utilizzato come deposito per sostanze stupefacenti.

La scoperta della droga

Intorno alle 17, gli agenti hanno notato un uomo che, dopo aver parcheggiato la propria auto nei pressi dello stabile, si è introdotto nell’abitazione. Dopo pochi minuti, l’uomo è uscito e, insospettiti dal suo comportamento, i poliziotti lo hanno fermato in via Forze Armate. Durante il controllo, sono stati trovati 2 involucri contenenti 4 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana. Nel frattempo, un secondo uomo stava uscendo dall’appartamento e, per questo motivo, gli agenti hanno deciso di perquisire l’abitazione.

Il sequestro e gli arresti

All’interno dell’appartamento, gli agenti hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga: 286 grammi di hashish suddivisi in 4 panetti, oltre a materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza, un bilancino di precisione, vari telefoni e 500 euro in contante. Non solo, durante la perquisizione dell’abitazione del secondo uomo, situata in via Creta, sono stati trovati ulteriori 175 grammi di hashish, 15 grammi di marijuana, 43 pastiglie di Mdma e 1,5 grammi di cocaina. Entrambi gli uomini sono stati arrestati e la droga è stata sequestrata, contribuendo così a una significativa operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti nella città di Milano.