Un pomeriggio di follia a Corsico: rissa tra cittadini lascia feriti e interrogativi.

Un pomeriggio di violenza a Corsico

Il primo giorno dell’anno ha preso una piega inaspettata a Corsico, un comune della provincia di Milano, dove una rissa ha coinvolto circa dieci persone in via dei Navigli. L’episodio, avvenuto intorno alle 13, ha richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza, creando un clima di preoccupazione tra i residenti. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe scoppiata per motivi ancora da chiarire, con l’ipotesi che l’alcol possa aver giocato un ruolo significativo nell’escalation della violenza.

Intervento delle forze dell’ordine

I carabinieri della Compagnia di Corsico sono intervenuti prontamente per sedare la situazione, riuscendo a fermare il litigio prima che potesse degenerare ulteriormente. Sul posto sono giunte tre ambulanze e un’automedica dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu), che hanno trasportato i feriti presso gli ospedali San Carlo e San Paolo. Tra i feriti, quattro uomini di età compresa tra i 25 e i 57 anni e una donna di 46 anni, tutti in condizioni non gravi, ma necessitanti di medicazioni in codice giallo.

Le indagini in corso

Attualmente, i militari stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto, raccogliendo testimonianze e informazioni utili per chiarire le responsabilità. Nonostante la violenza dell’episodio, fortunatamente nessuno dei coinvolti risulta in pericolo di vita. Tuttavia, l’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sul controllo del territorio, specialmente in un periodo festivo in cui ci si aspetterebbe un clima di festa e convivialità.