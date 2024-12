Un drammatico incidente stradale ha portato via una giovane di 27 anni, Adela Xhaferri.

La tragedia di Adela Xhaferri

Venerdì sera, un incidente stradale ha spezzato la vita di Adela Xhaferri, una giovane di soli 27 anni, originaria dell’Albania e residente a Brescia. La tragedia si è consumata sull’autostrada A35, nota come Brebemi, che collega le città di Brescia, Bergamo e Milano. Questo evento ha scosso la comunità locale, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici.

La dinamica dell’incidente

Secondo le ricostruzioni fornite dalla polizia stradale di Chiari, l’incidente è avvenuto poco dopo le 23, tra gli svincoli di Travagliato Ovest e Travagliato Est, in direzione di Milano. Adela si trovava a bordo di un’auto guidata da un connazionale, quando il veicolo ha sbandato per motivi ancora da chiarire, finendo contro il guardrail. Dopo l’impatto, entrambi i passeggeri sono riusciti a lasciare l’abitacolo, ma la situazione è rapidamente degenerata.

Il tragico epilogo

In un drammatico susseguirsi di eventi, Adela è stata colpita in pieno da un’altra auto di passaggio. La giovane è stata sbalzata per diversi metri sull’asfalto, e all’arrivo dei soccorsi, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Il buio della sera ha giocato un ruolo cruciale, poiché il conducente del veicolo che l’ha investita non l’ha vista fino a quando non era troppo tardi. Fortunatamente, il giovane che viaggiava con Adela e il conducente dell’auto che l’ha colpita sono rimasti illesi, ma l’incidente ha lasciato una scia di dolore e incredulità.

Le indagini in corso

Le autorità hanno sequestrato entrambi i veicoli coinvolti per condurre accertamenti approfonditi. La comunità è in attesa di risposte su come sia potuto accadere un evento così tragico. La vita di Adela, piena di sogni e speranze, è stata spezzata in un attimo, e la sua storia serve da monito sull’importanza della sicurezza stradale e della prudenza alla guida.