Nuovo menu e eventi di Primavera al Sabor Catalán a Corsico

Al Sabor Catalán di Corsico arrivano nuove tapas, tagli di maiale iberico, una paella di carne rinnovata e serate dedicate ai vini spagnoli; informazioni su date, orari e prenotazioni

Nel cuore del sud-ovest milanese, a Corsico, il ristorante Sabor Catalán rinnova la sua proposta per la stagione primaverile proponendo un mix di tradizione catalana e sperimentazione internazionale. In un ambiente vivace e colorato, ispirato alle architetture di Casa Battló e Park Güell, la cucina si evolve con nuove tapas e piatti pensati per chi desidera un’esperienza gastronomica che unisca radici e innovazione.

La proposta culinaria unisce la cucina spagnola tradizionale a tecniche contemporanee sperimentate dallo chef Mattia: il risultato è un menu ricco di contrasti e rimandi a diverse culture gastronomiche, sempre con un occhio al prodotto di qualità.

Tapas e piccole creazioni: l’innovazione dello chef

Il ristorante presenta nuove tapas che attraversano sapori internazionali senza tradire la base catalana. Tra le proposte emergono piatti che giocano con texture e aromi: un taco messicano reinterpretato con pulled presa, una tempura che esalta il peperone Piquillo e gyoza ripieni di chorizo che richiamano riferimenti orientali. Ogni boccone è pensato per sorprendere, valorizzando ingredienti familiari attraverso tecniche moderne.

La sperimentazione in piccolo formato

Alcune portate si affidano alla cucina molecolare per proporre reinterpretazioni riconoscibili: ad esempio, la sferificazione del classico pa amb tomàquet catalano offre un nuovo modo di gustare un piatto simbolo. Queste variazioni permettono di esplorare riferimenti culturali mantenendo salde le radici gastronomiche.

Carne, paella e dolci: i nuovi protagonisti del menu

Per gli appassionati di carne il Sabor Catalán ha introdotto nuovi tagli di maiale iberico, come la pluma e le ribs, pensati per esaltare la materia prima con cotture e accompagnamenti calibrati. In parallelo è stata presentata una nuova ricetta della paella di carne, arricchita con guancia di maiale per un risultato saporito e succulento che amplia l’offerta tradizionale.