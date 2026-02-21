Nuovo menu e eventi di Primavera al Sabor Catalán a Corsico

Al Sabor Catalán di Corsico arrivano nuove tapas, tagli di maiale iberico, una paella di carne rinnovata e serate dedicate ai vini spagnoli; informazioni su date, orari e prenotazioni
- Tapas e piccole creazioni: l’innovazione dello chef
- Carne, paella e dolci: i nuovi protagonisti del menu
- Informazioni pratiche e prenotazioni
Nel cuore del sud-ovest milanese, a Corsico, il ristorante Sabor Catalán rinnova la sua proposta per la stagione primaverile proponendo un mix di tradizione catalana e sperimentazione internazionale. In un ambiente vivace e colorato, ispirato alle architetture di Casa Battló e Park Güell, la cucina si evolve con nuove tapas e piatti pensati per chi desidera un’esperienza gastronomica che unisca radici e innovazione.
La proposta culinaria unisce la cucina spagnola tradizionale a tecniche contemporanee sperimentate dallo chef Mattia: il risultato è un menu ricco di contrasti e rimandi a diverse culture gastronomiche, sempre con un occhio al prodotto di qualità.
Tapas e piccole creazioni: l’innovazione dello chef
Il ristorante presenta nuove tapas che attraversano sapori internazionali senza tradire la base catalana. Tra le proposte emergono piatti che giocano con texture e aromi: un taco messicano reinterpretato con pulled presa, una tempura che esalta il peperone Piquillo e gyoza ripieni di chorizo che richiamano riferimenti orientali. Ogni boccone è pensato per sorprendere, valorizzando ingredienti familiari attraverso tecniche moderne.
La sperimentazione in piccolo formato
Alcune portate si affidano alla cucina molecolare per proporre reinterpretazioni riconoscibili: ad esempio, la sferificazione del classico pa amb tomàquet catalano offre un nuovo modo di gustare un piatto simbolo. Queste variazioni permettono di esplorare riferimenti culturali mantenendo salde le radici gastronomiche.
Per gli appassionati di carne il Sabor Catalán ha introdotto nuovi tagli di maiale iberico, come la pluma e le ribs, pensati per esaltare la materia prima con cotture e accompagnamenti calibrati. In parallelo è stata presentata una nuova ricetta della paella di carne, arricchita con guancia di maiale per un risultato saporito e succulento che amplia l’offerta tradizionale.
L’abbinamento è curato da Alessandra, proprietaria e sommelier, che seleziona un’ampia carta di vini spagnoli e accompagna gli ospiti nella scelta del calice più adatto per valorizzare ogni portata.
Eventi e degustazioni: calçotadas e serate di vino
Il locale propone appuntamenti speciali per chi desidera vivere momenti conviviali legati alla gastronomia spagnola. Le calçotadas catalane hanno riscosso successo e ci sono ancora posti disponibili per le domeniche indicate: domenica 1 marzo e domenica 8 marzo a pranzo. Queste giornate celebrano il cipollotto catalano con piatti e ritualità tipiche, attirando appassionati da diverse città.
Inoltre, il calendario delle degustazioni include serate dedicate ai vini spagnoli pensate per gli amanti del bere bene e della condivisione. In particolare, giovedì 26 febbraio è in programma una serata focalizzata sui bianchi della Green Spain: cinque calici accompagnati da un piatto di fideuà di pesce al prezzo di 37 euro.
Un’occasione da regalare
Per la Festa del Papà è disponibile un voucher per partecipare a una degustazione di Sherry prevista per giovedì 26 marzo. Si tratta di un’opportunità per scoprire lo sherry di Jerez de la Frontera, un vino liquoroso emblematico dell’Andalusia, ideale come regalo esperienziale.
Informazioni pratiche e prenotazioni
Il Sabor Catalán è aperto a cena dal martedì al sabato e offre la possibilità di pranzare la domenica in un ambiente ampio e luminoso. Il ristorante rappresenta una valida alternativa per chi cerca l’atmosfera spagnola senza spostarsi troppo da Milano. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il locale o consultare il menu online.
Indirizzo: Via Gramsci, 11, Corsico
Telefono: 02 49634019
Sito web: www.saborcatalan.com
