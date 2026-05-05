Aemme Linea Ambiente incorpora Sasom: crescita industriale e servizi più integrati

Aemme Linea Ambiente ha approvato il 27 aprile 2026 l'acquisizione di Sasom: un passo strategico per ampliare la copertura territoriale, integrare 80 persone e circa 60 mezzi e migliorare l'efficienza dei servizi di igiene urbana

Il 27 aprile 2026 l’Assemblea dei Soci di Aemme Linea Ambiente, l’azienda pubblica che gestisce i servizi di igiene urbana in numerosi territori della Città metropolitana di Milano e della provincia di Varese, ha dato via libera all’acquisto dell’intera partecipazione e al progetto di fusione per incorporazione della società Ambiente del Sud-Ovest Milanese S.r.l.

– Sasom. Questa decisione segna un cambiamento organizzativo rilevante: la trasformazione non è solo proprietaria ma operativa, perché integra competenze, mezzi e persone in un’unica piattaforma pubblica dedicata alla gestione dei rifiuti e al decoro urbano.

Con l’incorporazione di Sasom il bacino servito da Aemme Linea Ambiente sale a 32 Comuni, coprendo circa 385mila abitanti. I Comuni interessati includono Binasco, Casarile, Gaggiano, Gudo Visconti, Noviglio, Rognano, Rosate, Vermezzo con Zelo, Vernate e Zibido San Giacomo, rafforzando la presenza dell’azienda nel Sud-Ovest Milanese e creando continuità gestionale con l’Ovest Milanese, l’Altomilanese e il Basso Varesotto. L’operazione ha quindi una chiara dimensione territoriale e strategica, mirata a consolidare un servizio pubblico più capillare.

Impatto operativo e risorse coinvolte

Dal punto di vista operativo la fusione porta all’inserimento nell’organico di circa 80 persone e all’integrazione di circa 60 mezzi all’interno del perimetro aziendale. Questo ampliamento incrementa la capacità di intervento sul territorio e migliora la copertura dei servizi quotidiani: raccolta differenziata delle varie frazioni, gestione dei centri di raccolta, spazzamento meccanizzato e interventi per il decoro urbano. L’aggregazione di risorse permette inoltre una programmazione più robusta delle attività e una maggiore affidabilità nella continuità del servizio.

Ottimizzazione logistica e organizzativa

La fusione apre la strada a un processo di razionalizzazione della logistica: attraverso una pianificazione più efficiente dei percorsi di raccolta e una gestione coordinata del parco mezzi sarà possibile ridurre i passaggi superflui e le sovrapposizioni operative. L’adozione di logiche condivise tra le squadre operative favorirà la creazione di economie di scala e la condivisione di know-how tecnico, oltre a promuovere sistemi di monitoraggio uniformi che migliorano la rendicontazione verso amministrazioni comunali e cittadini.

Benefici per amministrazioni comunali e cittadini

Per i Comuni coinvolti e per i residenti l’operazione punta a garantire standard di servizio più omogenei e una maggiore capacità di risposta alle esigenze locali. Con un unico soggetto pubblico più strutturato diventa più agevole pianificare investimenti per il rinnovo del parco mezzi, introdurre strumenti digitali per la gestione delle segnalazioni e migliorare i canali di comunicazione con i cittadini. L’obiettivo è elevare la qualità del servizio, aumentare l’efficacia della differenziata e ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato grazie a modelli di raccolta più avanzati.

Servizi quotidiani e standard di qualità

L’integrazione comporterà un consolidamento delle procedure operative relative alla raccolta delle diverse frazioni, al funzionamento dei centri di raccolta e alle attività di manutenzione del decoro urbano. Operazioni come la programmazione dei turni, la gestione delle squadre e la manutenzione dei mezzi saranno armonizzate per garantire continuità e qualità. Si tratta di un passo utile per trasformare la frammentazione esistente in una capacità industriale coerente e sostenibile sul piano economico e ambientale.

Prospettive industriali e dichiarazioni

L’acquisizione di Sasom rientra nel piano industriale di Aemme Linea Ambiente, che ambisce a consolidarsi come operatore pubblico-industriale di riferimento nel settore dell’igiene urbana. Il nuovo assetto aziendale faciliterà investimenti in mezzi, tecnologie digitali e formazione del personale, elementi considerati essenziali per sostenere una transizione verso servizi più efficienti e monitorabili. Questo percorso è pensato per accompagnare i Comuni verso standard condivisi e per favorire una gestione più trasparente delle attività.

Dichiarazione del management

Secondo Tommaso Bertani, amministratore delegato di Aemme Linea Ambiente, il via libera all’acquisizione e alla fusione rappresenta «un passaggio importante per il rafforzamento industriale» della società. Bertani sottolinea che l’integrazione di persone, mezzi e competenze rende l’organizzazione più solida e in grado di conciliare prossimità territoriale, qualità del servizio e scala industriale, con benefici concreti per amministrazioni comunali e cittadini. Nel breve e medio termine l’obiettivo è trasformare questa maggior dimensione in maggiore efficienza operativa e migliore capacità di pianificazione industriale.