Documenti e avvisi pubblicati il 24 marzo 2026: Olimpia Milano e sciopero

Due circolari pubblicate il 24 marzo 2026 sono disponibili in formato pdf: una riguarda Pallacanestro Olimpia Milano e l'altra lo sciopero indetto per il 27 marzo 2026; ecco come scaricarle e a chi rivolgersi

L’Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Artemisia Gentileschi” ha reso disponibili due nuove circolari nella sezione dedicata: entrambe i file sono pubblicati in formato PDF e riportano informazioni utili per il personale, gli studenti e le famiglie. Questi documenti, datati 24 Marzo 2026, sono accessibili tramite il sistema di download visibile nella pagina delle circolari ufficiali e possono essere scaricati direttamente dall’area pubblicata.

La pubblicazione è rivolta principalmente a docenti, ATA, studenti e famiglie che consultano regolarmente l’area comunicazioni: la struttura del sito prevede sezioni come Area docenti e ATA e Area studenti e famiglie, oltre a un’area login per i profili riservati. L’accesso ai documenti è facilitato dalla funzione di ricerca e dall’elenco delle circolari visibile nella pagina, in modo che chiunque possa individuare rapidamente le informazioni di interesse.

Documenti pubblicati il 24 marzo 2026

Il giorno indicato sono stati caricati due file distinti: circ. n. 263_Pallacanestro Olimpia Milano.pdf e circ. n. 264_sciopero 27 marzo 2026.pdf. Entrambi i file riportano la data di pubblicazione e le specifiche tecniche relative al formato e alla dimensione: questo consente di verificare immediatamente l’integrità del download. La pagina mostra anche la dicitura Powered by Phoca Download, il sistema con cui vengono gestiti i file pubblicati e resi disponibili per il download da parte degli utenti autorizzati e del pubblico.

Circ. n. 263 — Pallacanestro Olimpia Milano

La circ. n. 263 è identificata dal nome Pallacanestro Olimpia Milano e conserva nel titolo l’indicazione dell’oggetto a cui si riferisce. Il file è in formato PDF e la dimensione registrata è di 106.55 kB, informazione utile per verificare il completamento del download su reti lente o con limiti di traffico. Nel documento sono presenti indicazioni operative o informative relative all’argomento indicato nel titolo; la dicitura attività sportiva viene qui utilizzata per descrivere il contesto generale a cui il documento potrebbe riferirsi.

Circ. n. 264 — Sciopero 27 marzo 2026

La circ. n. 264 riporta nel titolo la comunicazione di sciopero prevista per il 27 marzo 2026 ed è disponibile in formato PDF con dimensione di 237.52 kB. Questo avviso è classificato come documento di rilevanza per l’organizzazione delle attività scolastiche e per la gestione delle presenze; è presentato come una comunicazione urgente che gli interessati dovrebbero consultare per conoscere eventuali disposizioni, modalità operative o variazioni del servizio didattico connesse allo sciopero.

Come accedere ai file e contatti utili

Per scaricare le circolari è possibile utilizzare la funzione di ricerca interna alla sezione Circolari o navigare l’elenco dei documenti pubblicati; i file riportano sempre la data e la dimensione per facilitarne il controllo. Il sito riporta anche i riferimenti dell’istituto: indirizzo Via Natta 11 – 20151 Milano, telefono +39 023087296, PEC mitn03000e@pec.istruzione.it e e-mail ordinaria mitn03000e@istruzione.it. Per questioni amministrative o per ricevere chiarimenti è possibile contattare la segreteria o prendere un appuntamento con il dirigente scolastico.

Informazioni legali, privacy e aggiornamenti

La pagina delle circolari include rimandi a sezioni istituzionali come Note legali, Cookie policy, Privacy Policy e la dichiarazione di accessibilità AGID, che garantiscono trasparenza e conformità alle normative. Gli utenti sono invitati a verificare periodicamente la sezione News e la pagina delle Circolari per eventuali aggiornamenti e per consultare nuovi documenti: l’istituto aggiorna regolarmente l’archivio per mantenere la comunicazione chiara e tempestiva verso tutta la comunità scolastica.