Fondata nel 1988 a Legnano, la Castoro Sport celebra il compleanno con oltre 50 atleti speciali, un riconoscimento civico e nuovi progetti di collaborazione sul territorio.

La Castoro Sport, associazione sportiva dilettantistica con sede a Legnano, ha festeggiato il proprio compleanno mercoledì 11 novembre. Il sodalizio era stato fondato proprio l’11 novembre 1988, e oggi conta oltre 50 atleti speciali che si allenano con tecnici professionisti in quattro discipline: basket, ginnastica ritmica, ginnastica motoria e nuoto.

Accanto agli atleti lavorano numerosi volontari, che accompagnano le attività sportive settimana dopo settimana. L’obiettivo della società è favorire l’inclusione di persone con disabilità psicomotoria, attraverso la pratica sportiva e una partecipazione reale alla vita della comunità. La Castoro è affiliata a Special Olympics e al CSI, due realtà che sostengono lo sport paralimpico e amatoriale in Italia.

La benemerenza civica alla presidente Carmen Colombo Galli

Giovedì 5 novembre la presidente Carmen Colombo Galli ha ricevuto dal Comune di Legnano la benemerenza civica, un riconoscimento assegnato per l’impegno profuso nel tempo a favore dei cittadini. Nel commentare la festa e il premio, Colombo Galli ha insistito sul valore dei rapporti costruiti in questi anni: «Trentotto anni di solidarietà», ha detto, ricordando la vicinanza costante ai ragazzi e alle loro famiglie.

La presidente sottolinea che ciascun volontario ha agito con attenzione e dedizione, senza percepire il proprio contributo come qualcosa di straordinario. Il riconoscimento arriva dopo anni di lavoro quotidiano, svolto insieme a tecnici, famiglie e sostenitori. Colombo Galli guida la Castoro dal 2004, un periodo in cui la società ha ampliato le proprie attività e ha rafforzato il rapporto con gli altri enti del territorio.

Un modello premiato da Palazzo Malinverni

La motivazione del riconoscimento, firmata da Palazzo Malinverni, definisce la Castoro un «modello di autentica inclusione a favore dei più fragili e svantaggiati». Il valore della società non si misura però solo sul piano sociale. I suoi atleti hanno conquistato medaglie d’oro ai Giochi Mondiali Special Olympics, nel 2019 ad Abu Dhabi e nel 2025 in Portorico.

I risultati sportivi confermano dunque una scelta precisa: trattare gli atleti come sportivi a pieno titolo, con allenamenti strutturati e obiettivi agonistici. La società punta a rendere ogni ragazzo protagonista della propria crescita, sia sul campo sia nelle attività artistiche e sociali organizzate con i partner cittadini.

Il futuro con i Lions, i Knights e il Castello di Legnano

Guardando avanti, la presidente richiama un impegno che «nasce alimentandosi del passato, vive nel presente e si proietta nel futuro, guardando al prossimo prima che a sé stessi». Tra le collaborazioni più importanti figurano quella con Marco Tajana, presidente dei Knights, che ha accolto la società nelle proprie strutture, e quella con i Lions del territorio, con cui è stata formalizzata un’intesa stabile.

Un atleta della Castoro Sport Basket ha inoltre partecipato al Lions Club Olona Green WAY Champions come ambasciatore, per dimostrare che ogni persona può contribuire al servizio della comunità. Nei prossimi mesi, la società collocherà una pietra con la scritta «Tutti insieme noi possiamo» al Castello di Legnano, un gesto simbolico che riassume il percorso di questi anni.