Cerchi dove seguire la tua squadra preferita a Milano? Ecco la nostra guida pratica agli spazi sportivi per bar, maxiscami e palchi TV nei quartieri più vivaci.

Sei stanco di guardare la partita sul tuo smartphone quando sei a tempo di fare un giro per il quartiere? In bar, caffè e ristoranti, Milano offre un vero e proprio arsenale di punti di vista: dalle classic batterie di macro-schermi in piazza Concilia, ai locali alla moda di Brera, fino alle zone di quartiere dove la televisione è l’argomento di convivialità. Tengo a ricordarvi che non si tratta solo di location, ma di atmosfera. Come ha dimostrato la mia esperienza, la scelta giusta dipende dal tipo di sport, dal livello di intensità e dalla voglia di socializzare. Vediamo insieme dove andare per lo sport a Milano.

Maxiscampi e grandi schermi

In centro, il maxiscermo di Piazza Concilia ospita quasi 30 metri quadrati di luci: proiettate con colori vibranti, le partite di calcio e basket si trasformano in vera e propria figurata per gli abitanti di Corso Magenta. Il pagamento è rapido, ma ricordati di prenotare con anticipo se vuoi un posto al centro della scena. La zona è facilmente raggiungibile con metro M1, e il personale ti consente di scegliere il taglio di intrattenimento ideale, sia che tu preferisca le ultime esuberi del sport italiano sia le competizioni internazionali.

Altri stadi della città, come l’area sportiva di Milano nella zona di Città Studi, trasformano le loro piazzas circostanti in veri e propri dubi di ricezione per partite di rugby e tennis. Accanto allo schermo vi sono chioschi di microbici dove puoi provare un bar sport a spritz, condividendo la partita con i vicini. L’ideale per chi vuole un’esperienza più intima ma non vuole rinunciare alla qualità visiva.

Finalmente, le fiere studentesche di Via Fiori Chiari si aprono a settimana, presentando proiezioni open-air per le settimane di campionato. Queste offerte sono ottime per chi cerca un ambiente più informale, con l’evento rafforzato da luoghi studi, bar storici che servono bevande a tema sportivo solo durante il game. Calendario: tutto l’anno, con particolare offerta nei weekend.

Bars e locali dove godersi la partita

Il banco di Ceresio 7 a Porta Romana è la meta di chi ama la grande stampa sportiva. Tra le pareti di legno, la TV diffonde con un’acustica che copre perfettamente la sala; il quarto T-shirt a mostrare la squadra del cuore è un must. Il locale rapida: 20 minuti di visita. Chi è un fan devoto sceglierà la mezz’ora di pre-parte fino all’intervallo. All’apertura, caffè e birra vengono serviti con un tocco di “soci” dove gli operatori parlano apertamente dell’analisi tecnica.

Un classico, il territorio di Brera, ospita l’ albergo bar Maxisport, dove un’opera d’arte di tifosi si espande in un’esposizione d’arte spagnola. Qui, i pulsanti per tv legale sono distribuiti con cura, permettendo di seguire ogni via di fuga del tifo. A cena, ricevi un piatto di “tellerino” che accompagna la partita: una vera tradizione locale.

Nel cuore di Porta Garibaldi trovi Valsalva Pub, un punto di riferimento dove la soccer interfaccia con il jazz sopravvivenza. L’opzione di ordinare sopra le fasce TV è un’innovazione che ha cambiato il modo di guardare il calcio. L’ambiente fiabesco tradotto in versione intensa. Eppure, il territorio non è soltanto sport: si possono trovare drink a tema di giochi di calcio, e le ballerine di DJ tagliano con ritmo l’energia del campionato. Al termine del match, la stand-escapers gola.

Il tutto è gestito con la stessa passione che i tifosi mettono nella loro squadra; cucche di confine tra palco e pubblico lasciano trasparire che lo sport a Milano è più di un semplice evento, ma un’esperienza culturale. Le pagine dell’opera urbana vi inducono a pianificare un viaggio in base alle partite, in quanto il risultato è capitare e perché conviene.