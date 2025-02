Alessandro Sorte invita a toni moderati e pragmatici per riconquistare elettori

Il contesto politico attuale

Negli ultimi mesi, Forza Italia ha mostrato segnali di un rinnovato impegno nel panorama politico lombardo, cercando di ritagliarsi uno spazio significativo nel centrodestra. Con 23mila iscritti in Lombardia, il partito fondato da Silvio Berlusconi sta cercando di contrastare la Lega, che ha visto un calo di consensi. Le recenti elezioni europee hanno evidenziato questo trend, con Forza Italia che ha ottenuto l’8,87% a Milano, superando la Lega ferma al 6,14%. Questo risultato ha spinto il segretario regionale Alessandro Sorte a riflettere sull’importanza di un linguaggio e di un approccio più moderato per attrarre un elettorato più ampio.

La questione della sicurezza

Durante una conferenza stampa a Milano, Sorte ha affrontato il tema della sicurezza, sottolineando la necessità di toni equilibrati. Ha criticato la “sardonizzazione” del centrodestra, riferendosi a Silvia Sardone, consigliera comunale e eurodeputata, il cui approccio aggressivo potrebbe non rispecchiare le esigenze di una città prevalentemente moderata. Sorte ha affermato che Milano ha bisogno di proposte pragmatiche e non di un clima di paura. La sua visione è chiara: per riconquistare gli elettori del terzo polo, è fondamentale presentare un profilo in sintonia con la città, evitando estremismi e cercando un dialogo costruttivo.

Le mozioni sul velo integrale

Un tema caldo che ha suscitato dibattito è quello del velo integrale. Con due mozioni in discussione al consiglio regionale, una della Lega e una del Partito Democratico, Sorte ha espresso la sua posizione. Ha chiarito che Forza Italia non intende creare un clima di diffidenza nei confronti degli stranieri, ma al contempo è fermo nel sostenere la sicurezza. Ha criticato la mozione del Pd, ritenendola estrema, e ha messo in discussione la necessità di riaffermare divieti già esistenti. Sorte ha sottolineato l’importanza di definire chiaramente cosa si intende per velo islamico, per evitare malintesi e strumentalizzazioni.

Verso un futuro moderato

In un momento in cui il centrodestra è in cerca di una nuova identità, il messaggio di Sorte è chiaro: Forza Italia deve posizionarsi come un partito moderato, capace di attrarre elettori delusi e di rispondere alle sfide contemporanee con proposte concrete. La sicurezza, la libertà e il rispetto reciproco devono essere i pilastri su cui costruire un futuro politico solido. Con un approccio pragmatico e toni equilibrati, Forza Italia potrebbe non solo riconquistare la fiducia degli elettori, ma anche contribuire a un dibattito politico più sano e costruttivo.