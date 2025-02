Un intreccio di inchieste e dichiarazioni che coinvolgono la famiglia La Russa e l'agenzia Equalize.

Il contesto delle indagini

Le inchieste sulla violenza sessuale che coinvolgono Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, stanno suscitando un notevole interesse mediatico e pubblico. I pubblici ministeri di Milano stanno esaminando attentamente le prove e le testimonianze, in particolare quelle relative all’agenzia di spionaggio Equalize, gestita da Enrico Pazzali e Carmine Gallo. Queste indagini mirano a chiarire se ci sia stata una comunicazione telefonica tra Pazzali e La Russa, un aspetto cruciale per la comprensione della vicenda.

Le dichiarazioni di Samuele Calamucci

Recentemente, è emerso che Samuele Calamucci, coinvolto nell’inchiesta, avrebbe affermato che Pazzali avrebbe contattato Ignazio La Russa poche ore dopo la presunta violenza. Tuttavia, i tabulati telefonici non confermano questa comunicazione, sollevando interrogativi sulla veridicità delle affermazioni di Calamucci. È importante notare che il telefono di Pazzali non era sotto intercettazione in quel momento, il che complica ulteriormente la situazione. La procura di Milano potrebbe richiedere una proroga per le indagini, dato che i termini stanno per scadere.

Le reazioni della famiglia La Russa

Ignazio La Russa ha reagito con fermezza alle accuse, negando di aver mai parlato con Pazzali riguardo ai fatti che coinvolgono suo figlio. Ha sottolineato che non era a conoscenza della denuncia fino a quando non è stata riportata dai media, 40 giorni dopo l’evento presunto. La richiesta di desecretare gli interrogatori da parte di La Russa evidenzia la sua volontà di chiarire la situazione e di difendere la reputazione della sua famiglia. Questo caso non solo ha implicazioni legali, ma solleva anche questioni etiche e morali che coinvolgono la figura pubblica di La Russa e la sua famiglia.