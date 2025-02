Il consiglio federale della Lega stabilisce l'incompatibilità con il Patto per il Nord, creando divisioni tra i militanti.

Il consiglio federale della Lega e la sua decisione

Il recente incontro del consiglio federale della Lega, tenutosi il 12 febbraio, ha portato a una decisione significativa: l’iscrizione contemporanea alla Lega e al Patto per il Nord è stata dichiarata incompatibile. Questa scelta, voluta dal leader Matteo Salvini, ha suscitato reazioni contrastanti all’interno del partito e tra i suoi sostenitori. L’unico a esprimere dissenso è stato Massimiliano Romeo, presidente dei senatori leghisti, che ha messo in guardia sui rischi di una tale incompatibilità, temendo di perdere storici militanti.

Il Patto per il Nord: origini e obiettivi

Fondato da Paolo Grimoldi e altri ex membri della Lega, il Patto per il Nord rappresenta una frangia dissidente che si è distaccata dalla linea ufficiale del partito. Tra i fondatori spiccano nomi noti come Giuseppe Leoni e gli ex ministri Giancarlo Pagliarini e Roberto Castelli. Nonostante le tensioni, si vocifera che Umberto Bossi, figura storica della Lega, possa essere un simpatizzante del Patto, sebbene la sua adesione non sia mai stata ufficializzata. Questa situazione ha creato un clima di incertezza e divisione tra i militanti, costringendo molti a scegliere da che parte schierarsi.

Le conseguenze della scelta della Lega

La decisione del consiglio federale di dichiarare incompatibili le iscrizioni ha avuto un impatto immediato. I militanti dovranno ora decidere se rimanere fedeli alla Lega o unirsi al Patto per il Nord, un bivio che potrebbe influenzare il futuro politico di molti. La tensione è palpabile, soprattutto dopo l’espulsione di Grimoldi dalla Lega nel giugno 2024, avvenuta dopo che aveva espresso il suo sostegno a Forza Italia durante le elezioni europee. Questo episodio ha segnato un punto di non ritorno, evidenziando le fratture interne al partito e la crescente insoddisfazione tra i militanti.

Il futuro della Lega e del Patto per il Nord

Con le elezioni europee all’orizzonte, la Lega si trova a dover affrontare sfide significative. La divisione tra i sostenitori del partito e quelli del Patto per il Nord potrebbe influenzare i risultati elettorali e la strategia politica di Salvini. Mentre alcuni ex leghisti cercano di mantenere viva la loro visione politica attraverso il Patto, la Lega dovrà trovare un modo per unire le sue fila e affrontare le nuove sfide che si presenteranno. La situazione attuale rappresenta un momento cruciale per il futuro della Lega e per il panorama politico italiano.