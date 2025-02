Le divisioni politiche e le manifestazioni ambientaliste segnano il futuro della città.

Un progetto controverso

Il progetto Salva Milano ha sollevato un acceso dibattito all’interno del consiglio comunale, con forti polemiche e proteste da parte dei comitati ambientalisti. La giunta di Milano, sostenuta dal Partito Democratico, ha ottenuto il sì del consiglio, ma non senza una frattura evidente all’interno della maggioranza. Beatrice Uguccioni, capogruppo del Pd, ha riconosciuto le contraddizioni esistenti nei partiti progressisti, evidenziando come la destra abbia tentato di strumentalizzare queste divisioni.

Le reazioni delle opposizioni

La votazione ha visto la partecipazione di 22 consiglieri di maggioranza, ma anche cinque consiglieri hanno espresso il loro dissenso, tra cui membri di Europa Verde e del gruppo misto. Le critiche si sono concentrate sulla percezione che il Salva Milano possa essere interpretato come un condono edilizio, un’accusa che ha scatenato reazioni forti da parte di alcuni esponenti della maggioranza. Carlo Monguzzi ha avvertito che il voto potrebbe compromettere la tenuta della coalizione di centrosinistra, mentre Giulia Pastorella di Azione ha cercato di difendere il progetto, sottolineando la necessità di aggiornare le normative urbanistiche obsolete.

Le implicazioni future

Le conseguenze di questa votazione potrebbero farsi sentire nel lungo termine, specialmente in vista delle elezioni del 2027. La questione urbanistica a Milano è complessa e le inchieste in corso potrebbero influenzare le decisioni politiche future. L’assessore alla rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, ha cercato di minimizzare le preoccupazioni, affermando che il progetto non implica l’abbandono dei piani attuativi, ma piuttosto una semplificazione delle procedure. Tuttavia, le tensioni tra le diverse fazioni politiche rimangono alte, e il futuro del progetto Salva Milano è ancora incerto.