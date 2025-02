La polemica tra Milano e Buccinasco si intensifica a causa dei disagi nel trasporto pubblico.

La rimodulazione delle linee di bus e le sue conseguenze

La recente rimodulazione delle linee di superficie a Buccinasco ha sollevato un acceso dibattito tra le amministrazioni locali e i cittadini. Con l’apertura della nuova linea M4 della metropolitana, le modifiche ai percorsi dei bus sono state implementate rapidamente, ma non senza creare disagi significativi per gli utenti. La linea 351, in particolare, ha subito un accorciamento che ha limitato l’accesso a importanti nodi di interscambio, come la stazione di Romolo, creando frustrazione tra i pendolari.

Le richieste del Comune di Buccinasco

Il sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, ha espresso le preoccupazioni dei cittadini, chiedendo il ripristino del capolinea del bus 351 a Romolo. In alternativa, il Comune ha proposto di modificare gli orari delle corse, eliminando quelle meno utilizzate per migliorare il servizio durante le ore di punta. Inoltre, si richiede una fermata più vicina alla nuova passerella pedonale che collega a M4 San Cristoforo e una fermata presso la scuola Ilaria Alpi. Queste modifiche sono considerate essenziali per garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e accessibile.

La polemica tra le amministrazioni

La situazione si è complicata ulteriormente a causa di accuse reciproche tra il Comune di Buccinasco e l’assessora alla mobilità di Milano, Arianna Censi. Pruiti ha denunciato una mancanza di sensibilità da parte di Milano, mentre Censi ha risposto che le richieste di Buccinasco sono arrivate in ritardo. Questa divergenza di opinioni ha alimentato la polemica, con il sindaco che ha fornito una cronologia dettagliata delle comunicazioni inviate a Milano, sottolineando che le sue richieste erano state formulate già a ottobre, ben prima dell’apertura della M4.

Le conseguenze per i cittadini

I cittadini di Buccinasco si trovano ora ad affrontare un servizio di trasporto pubblico che non soddisfa le loro esigenze. La mancanza di collegamenti adeguati e la difficoltà di accesso alla nuova passerella hanno reso il viaggio quotidiano più complicato. Pruiti ha ribadito l’importanza di un servizio di trasporto pubblico dignitoso e ha promesso di continuare a lottare per le necessità dei suoi concittadini. La questione del trasporto pubblico è cruciale per la qualità della vita e la mobilità dei cittadini, e le amministrazioni devono collaborare per trovare soluzioni efficaci.