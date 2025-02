Il dibattito sull'Organizzazione mondiale della sanità accende le tensioni nel centrodestra lombardo.

Il contesto politico attuale

Il panorama politico italiano è caratterizzato da un acceso dibattito all’interno del centrodestra, in particolare in Lombardia, dove le divergenze tra Forza Italia, Noi Moderati e la Lega stanno emergendo in modo sempre più evidente. Recentemente, il consiglio regionale ha approvato una mozione della Lega, che ha suscitato forti reazioni da parte degli altri partiti. La questione centrale riguarda la posizione dell’Italia nei confronti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), un tema che ha sollevato polemiche e discussioni accese.

Le dichiarazioni di Forza Italia e Noi Moderati

Il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, ha espresso la sua contrarietà all’idea di un’uscita dell’Italia dall’Oms, definendo tale proposta come “una stupidità enorme”. Lupi ha sottolineato l’importanza di non seguire ciecamente le posizioni di leader stranieri come Donald Trump, suggerendo che l’Italia dovrebbe mantenere una posizione autonoma e razionale nelle questioni sanitarie globali. Anche Alessandro Sorte, coordinatore lombardo di Forza Italia, ha criticato le “sparate” della Lega, affermando che la mozione iniziale non sarebbe stata modificata senza l’intervento di Forza Italia, rendendola quindi inaccettabile per il suo partito.

Le reazioni e le implicazioni politiche

La reazione del Partito Democratico non si è fatta attendere. Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd, ha messo in evidenza come Forza Italia e Noi Moderati non abbiano sostenuto la mozione del suo partito, che chiedeva un chiaro impegno per mantenere l’Italia nell’Oms. Majorino ha invitato i consiglieri regionali di Forza Italia e Noi Moderati a presentare una mozione chiara a sostegno della permanenza dell’Italia nell’Oms, promettendo il voto favorevole del Pd. Questo scambio di accuse e proposte mette in luce le tensioni interne al centrodestra e la difficoltà di trovare una posizione unitaria su temi cruciali come la salute pubblica.