Nicola Vincenzo Orfeo nuovo direttore sanitario del Policlinico di Milano

Un nuovo capitolo per la sanità milanese con l'arrivo di Orfeo al Policlinico.

Un professionista con esperienza consolidata

Nicola Vincenzo Orfeo, medico con una solida carriera alle spalle, è stato nominato nuovo direttore sanitario del Policlinico di Milano a partire da lunedì 17 febbraio. La sua nomina arriva dopo la partenza di Laura Chiappa, che ha assunto un nuovo incarico in Regione. Orfeo, 57 anni, è laureato in medicina e chirurgia e specializzato in igiene e medicina preventiva. La sua esperienza si estende per oltre vent’anni, durante i quali ha ricoperto ruoli di responsabilità in importanti organizzazioni sanitarie, gestendo strutture con oltre 4.000 dipendenti e 800 posti letto.

Un percorso professionale ricco di successi

La carriera di Orfeo è iniziata all’ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano, dove ha lavorato nella Direzione medica di presidio. Ha poi proseguito la sua esperienza all’ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano, per poi diventare direttore medico di presidio ospedaliero dell’Azienda ospedaliera ‘G. Salvini’ di Garbagnate Milanese. Negli ultimi anni, ha ricoperto il ruolo di direttore sanitario in due poli universitari: l’Azienda socio-sanitaria territoriale (Asst) di Monza e l’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano. Durante il suo operato, ha dato un contributo significativo alla progettazione e riqualificazione delle strutture sanitarie, dimostrando una particolare attenzione per l’innovazione e l’efficienza operativa.

Progetti futuri e collaborazione

La nomina di Orfeo al Policlinico di Milano rappresenta un’opportunità per accelerare i progetti di riorganizzazione e riqualificazione delle strutture sanitarie. Matteo Stocco, direttore generale, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra i professionisti del settore per raggiungere risultati ottimali. Orfeo porterà con sé la sua esperienza in edilizia sanitaria e riorganizzazione, elementi fondamentali per gestire al meglio gli aspetti sanitari e assistenziali. La sua visione strategica e il suo approccio collaborativo saranno cruciali per affrontare le sfide future e garantire un servizio di alta qualità ai pazienti.