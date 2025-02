Un video di freestyle scatena polemiche tra il trapper e l'eurodeputata della Lega.

Un video che fa discutere

Il mondo della musica trap è spesso al centro di polemiche e dibattiti, e l’ultimo episodio che coinvolge il trapper Mowgli CLL non fa eccezione. In un recente video di freestyle, l’artista ha lanciato insulti diretti verso Silvia Sardone, eurodeputata e consigliera comunale della Lega. Le sue parole, cariche di provocazione, hanno immediatamente attirato l’attenzione dei media e del pubblico, accendendo un acceso confronto tra i due.

La reazione della Sardone

Silvia Sardone non ha tardato a rispondere alle offese ricevute. In un’intervista, ha dichiarato: “Mi vogliono intimidire” e ha aggiunto un esplicito “Fanculo la Sardone”. La politica ha sottolineato come il suo impegno contro l’islamizzazione e la delinquenza nelle zone degradate di Milano possa aver suscitato reazioni forti da parte di alcuni giovani. “Evidentemente questi ragazzi non sopportano le mie battaglie e hanno deciso di attaccarmi in questo modo”, ha affermato.

Un tema di sicurezza e intimidazione

La Sardone ha continuato a spiegare che il freestyle di Mowgli CLL rappresenta una vera e propria minaccia nei suoi confronti. “Mi hanno dedicato una canzone minaccia per intimidirmi”, ha detto, riferendosi alla scorta che la protegge da un anno a causa delle continue minacce di morte ricevute. La situazione si complica ulteriormente quando la Sardone menziona frasi come “mi faranno svenire a suon di pugni”, evidenziando il clima di tensione che circonda la sua figura pubblica.

Un confronto tra musica e politica

Questo episodio non è solo un semplice scambio di insulti, ma rappresenta un punto di incontro tra due mondi apparentemente distanti: quello della musica trap e quello della politica. Mowgli CLL, con il suo stile provocatorio, riesce a catturare l’attenzione su temi sociali e politici, mentre la Sardone, con le sue battaglie, cerca di portare alla luce questioni di sicurezza e integrazione. La loro interazione mette in evidenza come la musica possa influenzare il dibattito pubblico e come le figure politiche possano essere oggetto di critiche e attacchi in modi inaspettati.