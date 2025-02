Un'inchiesta sulla gestione dei fondi pubblici durante l'emergenza Covid in Lombardia

Un acquisto controverso

Durante l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, la Lombardia ha affrontato una crisi senza precedenti, portando le autorità a prendere decisioni rapide e, a volte, discutibili. Tra queste, l’acquisto di 200 letti per un costo totale di 222mila euro, destinati a un padiglione in Fiera a Milano, è diventato un simbolo di gestione inefficace. Questi letti, invece di essere utilizzati per affrontare l’emergenza, sono stati immagazzinati nell’ex ospedale Sant’Anna di Como, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sull’efficacia delle decisioni prese durante la pandemia.

Le accuse di spreco

Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale, ha espresso la sua indignazione riguardo a questa situazione, definendola “vergognosa” e un chiaro esempio di spreco di risorse pubbliche. Majorino ha chiesto chiarimenti al governatore Fontana, sottolineando che la giunta non può semplicemente attaccare i giornalisti o l’opposizione per cercare di nascondere la verità. La mancanza di certificazioni da parte della società fornitrice ha ulteriormente complicato la situazione, rendendo evidente la necessità di una revisione approfondita delle procedure di acquisto e controllo.

Le risposte dell’amministrazione

In risposta alle critiche, l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, ha suggerito l’idea di inviare i letti in Ucraina, un gesto che, sebbene possa sembrare nobile, solleva ulteriori domande. Come è stato possibile che un acquisto così significativo sia stato effettuato senza un adeguato controllo? Perché ci sono voluti mesi prima di contestare la fornitura? E perché solo ora si considera l’idea di inviare i letti all’estero? Queste domande rimangono senza risposta, alimentando il malcontento tra i cittadini e l’opposizione.

La necessità di trasparenza

La vicenda dei letti inutilizzati è solo un esempio di come la gestione delle risorse pubbliche durante la pandemia possa essere stata compromessa da decisioni affrettate e mancanza di trasparenza. È fondamentale che le autorità rispondano a queste domande e che venga fatta piena luce su come sono stati spesi i fondi pubblici. Solo attraverso una gestione responsabile e trasparente si potrà ripristinare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e garantire che simili sprechi non si ripetano in futuro.