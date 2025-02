Le istituzioni si riuniscono per celebrare il countdown verso i Giochi olimpici.

Un evento storico al teatro Strehler

Milano si prepara a vivere un momento storico con il countdown che segna un anno all’inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. L’evento, tenutosi al prestigioso teatro Strehler, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, tra cui il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach. Durante la cerimonia, Bach ha simbolicamente consegnato gli inviti ai membri dei Comitati olimpici nazionali, sottolineando l’importanza di questo evento per il nostro paese.

Il coinvolgimento delle istituzioni e della comunità

Presenti all’incontro anche figure chiave come il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, e il ministro dello Sport, Andrea Abodi, insieme ai presidenti delle regioni Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha evidenziato l’importanza di coinvolgere la città e i cittadini in questo grande evento, ricordando l’esperienza positiva dell’Expo. “Dobbiamo preparare i luoghi dove si svolgeranno i Giochi e coinvolgere la comunità”, ha affermato Sala, sottolineando che il villaggio olimpico e lo stadio di San Siro sono già in fase di sviluppo.

Un nuovo capitolo per l’Italia

Il presidente Bach ha dichiarato che le Olimpiadi di Milano rappresenteranno un nuovo capitolo per il nostro paese, in un vero stile italiano. “Questi Giochi metteranno in evidenza il patrimonio e la cultura dell’Italia”, ha affermato, evidenziando la bellezza delle Dolomiti e delle Alpi, insieme all’energia cosmopolita di Milano. Le gare si svolgeranno in luoghi iconici, già sede di eventi mondiali, portando gli sport invernali in un contesto che fa parte dell’identità locale. L’entusiasmo cresce e coinvolge milioni di persone, con il messaggio chiaro: l’Italia è pronta per questo grande evento sportivo.