Il sindaco Beppe Sala e i consiglieri di Europa Verde si scontrano sulla gestione degli oneri di urbanizzazione.

Il contesto della disputa

La città di Milano si trova al centro di un acceso dibattito riguardante gli oneri di urbanizzazione, una questione che ha sollevato tensioni tra il sindaco Beppe Sala e i consiglieri di Europa Verde. La polemica è emersa in seguito alle dichiarazioni del sindaco, il quale ha lamentato la perdita di 165 milioni di euro a causa del blocco delle attività urbanistiche, causato da inchieste della procura. Questi fondi, secondo Sala, sono essenziali per garantire i servizi ai cittadini, ma i rappresentanti di Europa Verde contestano questa visione, sostenendo che gli oneri dovrebbero servire a finanziare i costi socio-economici delle nuove costruzioni.

La posizione di Europa Verde

I consiglieri di Europa Verde, Tommaso Gorini e Francesca Cucchiara, hanno espresso forti critiche nei confronti del sindaco, affermando che gli oneri di urbanizzazione non dovrebbero essere utilizzati per garantire la continuità dei servizi pubblici. Secondo loro, la cifra di 165 milioni rappresenta solo il 2% della spesa corrente del Comune, una percentuale che non compromette il funzionamento dei servizi. Inoltre, hanno sottolineato che gli introiti derivanti dagli oneri sono legati al consumo di una risorsa finita, il suolo, e che la vera questione da affrontare sono le limitazioni fiscali degli enti locali e i tagli ingiustificati del governo.

Le implicazioni delle indagini

Le indagini in corso hanno messo in luce anche altre problematiche, come la mancata rivalutazione degli oneri persi dal Comune, che rappresentano circa due terzi del totale. Carlo Monguzzi, un altro consigliere di Europa Verde, ha invitato il sindaco a non prendersela con le indagini, ma a riflettere sulle proprie responsabilità. Questo scambio di accuse evidenzia una frattura profonda tra le diverse forze politiche, con il sindaco che cerca di mobilitare il sostegno del Partito Democratico, mentre Europa Verde si oppone fermamente alla legge Salva Milano, che dovrebbe risolvere le problematiche legate agli oneri di urbanizzazione.