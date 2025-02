Un convegno sull'esperienza degli studenti ebrei si trasforma in un campo di battaglia ideologico.

Un evento controverso

Il 4 febbraio, l’Università Statale di Milano è diventata il palcoscenico di una vivace controversia, quando un convegno organizzato dall’Unione Giovani Ebrei d’Italia (Ugei) e dai giovani di Forza Italia e Lega ha attirato l’attenzione di gruppi di sinistra. L’evento, intitolato “Vogliamo studiare. Contro le occupazioni violente e l’odio per Israele, raccontiamo il nostro viaggio”, ha visto tentativi di contestazione da parte di alcuni studenti, che hanno cercato di entrare nell’aula, ma sono stati bloccati dalla sicurezza e dalla Digos.

Le reazioni dei contestatori

I contestatori, fermi in corridoio, hanno espresso il loro dissenso con slogan come “Palestina libera” e “fuori i sionisti dalle università”, brandendo bandiere palestinesi. Queste azioni hanno sollevato un acceso dibattito sulla libertà di espressione all’interno delle università italiane. “Questo evento non appartiene alla comunità studentesca”, hanno dichiarato, sottolineando la loro opposizione a qualsiasi forma di complicità con ciò che definiscono un genocidio.

Le voci a favore della libertà di espressione

Le reazioni politiche non si sono fatte attendere. Il vice presidente della comunità ebraica di Milano, Ilan Boni, ha espresso rammarico per l’attacco a un evento pacifico, affermando che l’università non è più un luogo sicuro come un tempo. Daniele Nahum, consigliere comunale di Azione, ha sottolineato l’importanza di garantire la libertà di espressione, affermando che le università dovrebbero essere spazi di dialogo e confronto, non di boicottaggio. Anche Alessandro Verri e Andrea Poledrelli, rappresentanti della Lega, hanno condannato qualsiasi forma di intimidazione che limiti il diritto al confronto democratico.

Un ambiente universitario in crisi

Secondo l’Ugei, le università devono essere ambienti inclusivi e sicuri, dove ogni studente possa sentirsi accolto e libero di esprimere le proprie opinioni. Tuttavia, la situazione attuale sembra suggerire il contrario. Le tensioni tra le diverse fazioni politiche all’interno delle università italiane stanno creando un clima di paura e repressione, dove le voci dissenzienti vengono sistematicamente silenziate. Questo scenario solleva interrogativi fondamentali sulla direzione che stanno prendendo le istituzioni accademiche e sul loro ruolo nel promuovere un dibattito aperto e rispettoso.