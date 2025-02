La proposta del Garante del Verde di Milano ha sollevato polemiche e reazioni negative.

Una proposta che fa discutere

Recentemente, il Garante del Verde del Comune di Milano ha presentato una proposta che ha suscitato un acceso dibattito tra cittadini e amministratori. L’idea di limitare l’accesso ai cani nei parchi, consentendolo solo nelle aree a loro dedicate, è stata immediatamente respinta dall’assessora all’ambiente, Elena Grandi, che ha definito “impensabile” un simile divieto. La proposta, contenuta nella relazione annuale per il 2024, mira a modificare il regolamento delle aree verdi, introducendo il divieto di accesso agli animali d’affezione, in particolare ai cani, dove non espressamente permesso.

Motivazioni dietro la proposta

Secondo il Garante del Verde, questa misura sarebbe necessaria per salvaguardare la biodiversità degli spazi verdi milanesi. Infatti, si sostiene che la presenza di cani possa disturbare la fauna selvatica e danneggiare le piante e i prati. Inoltre, si fa riferimento alla salute degli stessi cani, che potrebbero essere esposti a pericoli come i forasacchi, piante potenzialmente dannose per i loro apparati respiratori. Infine, si sottolinea l’importanza di garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini che frequentano i parchi.

Le reazioni della comunità

La reazione della comunità è stata prevalentemente negativa. Molti cittadini e proprietari di cani hanno espresso il loro disappunto, sottolineando l’importanza dei parchi come spazi di socializzazione per gli animali e i loro padroni. La proposta di divieto è vista come un attacco alla libertà di godere degli spazi pubblici, che dovrebbero essere accessibili a tutti, compresi gli animali. L’assessora Grandi ha ribadito che, sebbene il divieto sia inaccettabile, è fondamentale rispettare le norme già esistenti, come l’obbligo di guinzaglio e museruola.

Il futuro dei parchi milanesi

Il dibattito su questa proposta mette in luce una questione più ampia riguardante la gestione degli spazi verdi in città. Mentre la tutela della biodiversità è un obiettivo importante, è altrettanto cruciale trovare un equilibrio che permetta a tutti di godere degli spazi pubblici. La sfida per l’amministrazione comunale sarà quella di ascoltare le esigenze di tutti i cittadini, inclusi i proprietari di cani, e di trovare soluzioni che possano soddisfare le diverse esigenze. In questo contesto, è fondamentale promuovere una cultura di rispetto e responsabilità tra i proprietari di animali, affinché possano convivere pacificamente con gli altri frequentatori dei parchi.